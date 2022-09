MOVIDA L’AQUILA, NSC: “ADATTARE SERVIZIO A ORARI CHIUSURA LOCALI”

L’AQUILA – Adattare gli orari del servizio fino all’ora di chiusura dei locali, attraverso pattuglie, con il coinvolgimento della Polizia locale.

È parte della proposta avanzata da Roberto Di Stefano, segretario nazionale del Nuovo Sindacato Carabinieri, nel corso della III Commissione del Consiglio comunale dell’Aquila per individuare strategie condivise per affrontare il disagio giovanile e la movida violenta.

“Qualsiasi dispositivo che coinvolga le Forze dell’Ordine non può prescindere dalla sicurezza degli operatori impiegati”,sottolinea Di Stefano in una nota.

“Consapevoli delle difficoltà causate dalle criticità nell’organico, le richieste sono di adattare gli orari del servizio fino all’ora di chiusura dei locali, unica soluzione per disinnescare azioni incivili e per interagire e recuperare quei giovani che non trovano dialogo con le altre parti sociali, tenendo conto delle esigenze degli esercenti commerciali e dei cittadini che vivono nella vie della movida”.

“Le associazioni devono essere parte attiva nei processi decisionali. Non vanno neanche dimenticate le indennità straordinarie, notturne e festive, pagate in maniera ridicola, che sicuramente non danno né uno stimolo né un giusto riconoscimento economico alle Forze dell’ordine”, conclude Di Stefano.