MOVIDA L’AQUILA: “RUMORI INSOPPORTABILI FINO ALLE 3”, RESIDENTI DENUNCIANO LOCALE IN CENTRO

L’AQUILA – “Il locale organizza serate con intrattenimento musicale, ballo, feste, somministrazione cibo e bevande, con la partecipazione di numerose persone”; “In numerose serate sembra realizzata una vera e propria discoteca, con tutti gli insopportabili rumori derivanti”. E ancora: “La musica ad altissimo volume continua a volte sino alle 3 della notte e anche oltre. Svariate volte abbiamo chiamato polizia e carabinieri”.

E così, dopo le animate discussioni sulla movida notturna nel centro storico dell’Aquila, arriva l’esposto-denuncia di due residenti di corso Vittorio Emanuele contro un locale, inviato anche al Comune, alla Asl, alla prefettura, alla questura e alla Siae.

Nell’esposto l’avvocato Alessandra Lopardi e Carla Natellis, segnalano dubbi sulle autorizzazioni dell’attività, chiedendo “la doverosa tutela della quiete pubblica, del rispetto delle regole e della sicurezza dei cittadini, oltre che delle regolari attività commerciali e ricreative”.

Un nuovo scontro con l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco, Pierluigi Biondi, si è registrato nei giorni scorsi dopo la nuova deroga al limite dell’orario per la musica in occasione della notte di Halloween. L’associazione “Cittadini per il centro storico” ha minacciato denunce penali.

“Chi scrive crede fermamente nella necessità di rinascita del centro storico, avendo anche contribuito a realizzare ed ospitare eventi nel proprio cortile condominiale a titolo gratuito, ospitando artisti, associazioni culturali e interlocutori vari e promuovendo affitti etici, cioè molto contenuti. Vedere l’assenza di regole e il crescente degrado scoraggia e preoccupa chi, come le scriventi, crede nella regolare ripresa della normalità, e anche in un sano intrattenimento nel rispetto delle regole”, scrivono le due residenti nell’esposto.