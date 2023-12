MOVIDA L’AQUILA: VOMITO ED ESCREMENTI DAVANTI LA PORTA DI CASA, LA RABBIA DEI RESIDENTI

L’AQUILA – Natale con problemi ancora maggiori per i residenti in centro storico a L’Aquila, a causa della movida che aumenterà la sua portata sotto le festività, almeno in poche strade del centro, visto che altrove con i nuovi e vecchi cantieri, e case vuote e assenza di locali, di sera la città è molto meno frequentata.

Queste le foto eloquenti, inviate a questa testata da un gruppo di cittadini, scattate sotto la loro casa in uno dei vicoli del centro storico.

“Questo è ora il vicolo di casa, ‘addobbato’ e impreziosito da vomitate, urina ed escrementi. Se non interviene nessuno, io ora mi faccio giustizia da sola”, il perentorio e irato commento.

In discussione tra alcuni residenti, anche la ipotesi di organizzare una vigilanza privata.