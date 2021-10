MOVIDA PESCARA, D’INCECCO (LEGA): “DIVERSIFICAZIONE ORARI PER TUTELARE CITTADINI E IMPRESE”

PESCARA – “La diversificazione degli orari della movida per tutelare cittadini e le stesse imprese”.

Così, in una nota, Vincenzo D’Incecco, capogruppo della Lega-Salvini Premier in consiglio Comunale di Pescara interviene in merito alla querelle sugli orari di chiusura dei locali cittadini.

“È necessario diversificare gli orari soprattutto per evitare carichi antropici in alcune zone della città che nelle ore notturne potrebbero arrecare disturbo alla quiete pubblica. È importante che ciascun esercizio, a seconda della propria vocazione di intrattenimento e secondo le normative vigenti, abbia la possibilità di stare aperto e di offrire un servizio alla clientela. Dunque orari differenti per chi somministra cibo e bevande e per l’industria del divertimento e dell’intrattenimento che ha una platea ed esigenze diverse come sottolineato dal Testo Unico di Pubblico Spettacolo”, conclude.