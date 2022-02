MOVIDA PESCARA, STOP ALCOLICI DOPO LA MEZZANOTTE: “RIVEDERE STRATEGIA O GRAVI DANNI ECONOMICI”

PESCARA – Divieto di somministrazione e consumo di alcolici, dopo la mezzanotte, sul suolo pubblico, in tutta Pescara.

È l’oggetto di una lettera che, secondo quanto si apprende, il Prefetto ha inviato alle forze dell’ordine affinché vigilino sul rispetto della normativa nazionale, risalente al 2001. Dopo l’invio della missiva, ieri il sindaco, Carlo Masci, ha incontrato gestori ed associazioni per informarli della questione ed è subito scoppiata la polemica.

Il tema orari a Pescara fa discutere da tempo, soprattutto nel distretto di piazza Muzii. I gestori già da tempo lamentano i mancati incassi per effetto delle ordinanze sindacali che, dopo la riapertura successiva ai vari stop legati al Covid-19, hanno imposto la chiusura a mezzanotte dalla domenica al giovedì e all’1.30 il venerdì e sabato.

Proprio per questo gli operatori hanno presentato un ricorso al Tar, che ha fatto seguito alla denuncia dei residenti della zona per i rumori.

“Sono due anni e mezzo che cerco un difficile equilibrio tra chi evidenzia il diritto costituzionale alla salute e al riposo e chi evidenzia il diritto al lavoro, nell’ambito di regole che sono in alcuni casi stringenti, in altri confuse – afferma il sindaco Carlo Masci – Stiamo cercando di fare in modo che Pescara non subisca le conseguenze dei contrasti che ci sono e che ricadono tutti sul Comune: oggi ci troviamo un’azione legale fatta dagli esercenti per gli orari e una fatta dai residenti per i rumori. Mi auguro che tutti capiscano che c’è una situazione complessa che va a toccare le persone o nella

salute o nelle attività economiche. Serve buon senso”.

“Ho convocato per lunedì una seduta con le associazioni di categoria perché siamo allarmati – afferma il presidente della commissione Controllo e garanzia, Piero Giampietro – In questo

caso non si tratta solo di piazza Muzii, ma di tutta la città e di tutto l’anno, anche d’estate. Per gli esercenti e per i ristoratori rischia di essere un nuovo lockdown a tempo indeterminato. Pensiamo a cosa possa significare con l’arrivo della bella stagione. Mi sembra che nel resto d’Italia questa legge non venga applicata: bisogna utilizzare tutti gli strumenti normativi disponibili per risolvere questa situazione”.

Sul piede di guerra gli esercenti.

“Lo stop alla somministrazione di alcolici sul suolo pubblico dopo la mezzanotte sarebbe un provvedimento che penalizza tutto il comparto dei pubblici esercizi e sul quale chiediamo un immediato ripensamento anche alla luce delle norme in materia”, tuona Riccardo Padovano presidente Fipe Confcommercio.

“Occorre infatti fare riferimento all’art. 6 comma 2 del D.L. n. 117/2007 modificato dall’art. 54 della L. 120/2010 che prevede che la somministrazione sia vietata dalle ore 3 alle ore 6 del mattino e non alla legge 125/2001 a cui fanno riferimento i residenti per invocare lo stop alle 24. Ma al di là della normativa a cui fare riferimento è opportuno che si recuperi un po’ di serenità fra le parti contrapposte e si cerchi assieme all’Amministrazione Comunale un giusto punto di equilibrio che contemperi le esigenze dei pubblici esercizi, che hanno il sacrosanto diritto di lavorare, con quello dei residenti”.

“Il punto di equilibrio però – osserva – non può essere quello dello stop alla somministrazione di alcol alle 24 e neanche quello di ordinanze sugli orari penalizzanti come quella in vigore. Occorre invece pensare a regole condivise sull’organizzazione degli spazi e sul contenimento del rumore anche con pannelli fono-assorbenti”.

Come Fipe Confcommercio, conclude Padovano, “chiediamo quindi un tavolo operativo in cui portare proposte operative per superare le criticità esistenti ma che devono andare oltre le semplici limitazioni orarie che mortificano una delle zone più belle e attrattive di Pescara che sviluppa occupazione ed economia per il territorio”.

E in una nota congiunta, il capogruppo di FdI in Consiglio regionale, Guerino Testa, e il coordinatore del partito cittadino di Pescara, Roberto Carota, esprimono “contrarietà ad una normativa che danneggerebbe ancor di più la nostra economia”.

“Una città di mare, come Pescara e Montesilvano, non si può ‘chiudere’ a mezzanotte, soprattutto nel periodo estivo. Esprimiamo convinta contrarietà all’applicazione di una normativa passata nel dimenticatoio poiché per lo più inapplicata ovunque, e una ragione ci sarà. Riteniamo quel limite di orario insensato, esagerato e dannoso per tutte le attività imprenditoriali interessate, per i cittadini e per i turisti. Solo immaginare la prossima estate – dopo le già enormi difficoltà dovute alla crisi economica da emergenza sanitaria – con una restrizione così significativa, fa presagire scenari ancor peggiori”.

“Siamo per il rispetto rigoroso delle regole e, come è noto, Fratelli d’Italia è in prima linea affinché vengano onorate in qualsivoglia ambito. Regolamentare la movida nelle zone a maggiore aggregazione giovanile, ci trova da sempre d’accordo ma la migliore strategia è quella di non scontentare nessuno e adottare iniziative che non pregiudichino ulteriormente la nostra economia”, chiosano gli esponenti di FdI.