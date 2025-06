MOVIDA VASTO: LEGA GIOVANI, “BASTA CON ORDINANZE DALL’ALTO, SI APRA UN CONFRONTO CON GLI OPERATORI”

VASTO – “A Vasto basta con le ordinanze calate dall’alto, senza alcun confronto con gli operatori del settore”. Così Leonardo De Foglio, responsabile della Lega Giovani che, insieme al segretario cittadino Francesco Del Prete e al direttivo del partito, ha richiesto l’apertura immediata di un tavolo di lavoro con l’amministrazione comunale. Nel mirino, la recente ordinanza che impone lo stop alla musica a mezzanotte nei giorni feriali e all’una nei fine settimana.

“Non siamo più disposti ad accettare decisioni unilaterali”, spiega De Foglio. Vogliamo sederci allo stesso tavolo con il sindaco Menna, con la giunta, le associazioni di categoria e i rappresentanti del comparto turistico. E non ci accontenteremo di promesse. Pretendiamo risposte chiare e risultati concreti”.

In assenza di un confronto tempestivo, la Lega Giovani è pronta alla mobilitazione, coinvolgendo anche gli operatori economici locali.

“L’estate è iniziata – prosegue De Foglio – e il tempo delle attese è finito. Non ci interessano le polemiche. Vogliamo soluzioni condivise, che tutelino il lavoro degli esercenti e garantiscano un’offerta turistica all’altezza. Da Palazzo d’Avalos si cerca di abbassare i toni, ma gli operatori sono stanchi di aspettare. Servono regole certe e sostenibili. Non faremo passi indietro, Vasto (CH) merita di più. Se non arriveranno risposte, siamo pronti, ripeto, a far sentire forte la nostra voce”, conclude.