MOVIMENTO EURODEPUTATO VANNACCI SBARCA IN ABRUZZO, COORDINATORE E’ EX LEGHISTA BELLACHIOMA

TERAMO – “Noi con Vannacci”, il movimento che fa capo al generale Roberto Vannacci, eurodeputato della Lega, sbarca anche in Abruzzo.

Ad annunciarlo in una nota Umberto Fusco, presidente nazionale di “Noi con Vannacci”, e coordinatore regionale sarà Giuseppe Bellachioma, ex segretario regionale della Lega, e deputato dei salviniani, uscito dal partito nell’autunno del 2o22, arrivato ai ferri corti con l’attuale segretario regionale Luigi D’Eramo, ora sottosegretario di stato all’Agricoltura. Bellachioma ha poi lavorato come collaboratore politico dell’eurodeputata Elisabetta De Blasis, non ricandidata da Fdi alle europee di giugno scorso. La nascita e le ambizioni e il consolidamento del movimento di Vannacci sta creando non poche fibrillazioni e preoccupazioni dentro la Lega.

Scrive nella nota Fusco: “Dopo il Lazio, in cui in ogni provincia i coordinatori provinciali hanno già iniziato a lavorare a supporto del movimento e dell’eurodeputato Roberto Vannacci, oggi è la volta di Umbria, Abruzzo e Molise. In Umbria ricoprirà il ruolo di coordinatore regionale Adriano Ruspolini, già vicesindaco, presidente del consiglio comunale, e oggi consigliere comunale di Todi. In Abruzzo, invece, “Noi con Vannacci” punta a crescere con l’esperienza di Giuseppe Bellachioma, già Deputato della Repubblica. In Molise a coordinare le attività sarà, invece, Diego Scarano, primo degli eletti nelle ultime consultazioni amministrative e Vicesindaco del comune di Trivento”.

“Con queste tre ulteriori nomine “Noi con Vannacci” punta a consolidarsi, fuori e dentro le Istituzioni, con profondi conoscitori della macchina politica ed amministrativa, nonché dei territori delle loro regioni. Auguro a loro un grande in bocca al lupo, affinché il movimento “Noi con Vannacci” possa continuare a radicarsi e a registrare adesioni, a sostegno del Generale e degli ideali che rappresenta in Italia ed Europa”, conclude Fusco.