MOVIMENTO FRANOSO LETTOMANOPPELLO, IMPRUDENTE, “INTERVENTI STRUTTURALI E MONITORAGGIO”

LETTOMANOPPELLO – “Non possiamo più limitarci a soluzioni frammentarie e di breve respiro. La risposta deve essere strutturale, partendo da studi approfonditi sul fenomeno e ponendo in essere interventi risolutivi che prevedano il consolidamento del territorio e la regimazione delle acque”.

Così il vice presidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, intervenuto al convegno organizzato a Lettomanoppello dal deputato Luciano D’Alfonso per affrontare l’annosa questione del movimento franoso che interessa il territorio comunale di Lettomanoppello (Pescara).

Al convegno, che ha visto la partecipazione dell’assessore al welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso, hanno partecipato, tra gli altri, il sottosegretario all’agricoltura Luigi D’Eramo, il capo dipartimento nazionale di PC Fabio Ciciliano, il sindaco di Lettomanoppello Simone D’Alfonso, il presidente dell’ISPRA Stefano Laporta, il direttore dell’agenzia di Protezione civile Mauro Casinghini, i professori Gianfranco Totani e Carlo Doglioni.

Nel corso del suo intervento – si legge in una nota -, Imprudente ha posto l’accento sul “valore strategico della prevenzione”, evidenziando come “questo approccio possa ridurre i rischi e risparmiare risorse nel lungo termine” e sottolineando come la situazione richieda “interventi strutturali, integrati e definitivi, con una visione chiara e progettuale”.

Ha ricordato inoltre l’importanza di interventi come il “monitoraggio costante del movimento franoso e la realizzazione di infrastrutture sotterranee come la galleria a 70 metri di profondità, concepita per migliorare la sicurezza e la stabilità dell’area interessata”.

“La nostra regione è una terra complessa e fragile, soggetta a fenomeni come terremoti, incendi e frane. La chiave è lavorare insieme, coinvolgendo istituzioni, enti competenti e professionalità scientifiche per trasformare le necessità in opportunità. In questo contesto, dobbiamo guardare con pragmatismo e visione al futuro, investendo risorse e tempo per tutelare il territorio e garantire sviluppo sostenibile”, ha aggiunto Imprudente.

L’intervento ha toccato anche il tema cruciale della gestione e razionalizzazione delle risorse idriche, un aspetto strategico per il territorio regionale.

Il vice presidente ha evidenziato come, “grazie a ingenti risorse regionali e nazionali, sia stato avviato un percorso di investimenti mirati per migliorare il sistema idrico integrato, dal ciclo depurativo fino alla gestione della risorsa in chiave agricola e infrastrutturale”.

“L’acqua rappresenta una risorsa essenziale e sempre più strategica. Dobbiamo garantirne la sicurezza, la disponibilità e la gestione razionale, affrontando con serietà e responsabilità tutte le criticità esistenti, anche in ambito agricolo e ambientale”.