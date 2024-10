MOVIMENTO “PETTINARI PER L’ABRUZZO”: NASCE IL COORDINAMENTO DI CHIETI CON NUOVI INGRESSI

CHIETI – Questa mattina in conferenza stampa a Chieti Domenico Pettinari – Presidente del Movimento Politico “Pettinari per l’Abruzzo”, Claudia Brancato e Giovanni D’Andrea – soci fondatore del predetto movimento – unitamente ai consiglieri comunali di Pescara Massimiliano Di Pillo e Caterina Artese – hanno presentato il coordinamento provinciale di Chieti del predetto movimento .

Pettinari ha presentato il nuovo coordinatore provinciale di Chieti nella figura di Alex Orlandi, presente anch’esso in conferenza, al quale ha fatto i migliori auguri di buon lavoro. Tra i nuovi ingressi nel chietino Pettinari si è detto molto soddisfatto della presenza dellavvocato Isidoro Malandra molto noto nell’ambiente dell’attivismo chietino e non solo e apprezzato dai più per le sue numerose battaglie ambientali. Malandra ha cosi commentato il suo ingresso: “la mia adesione al progetto Pettinari per l’Abruzzo è motivata dal fatto che con Pettinari è possibile tornare a fare attività politica sul territorio liberi da qualsiasi condizionamento dettato da logiche di partito”.

Ha aderito al Movimento Politico di Pettinari anche il consigliere comunale di Roio Del Sangro Alessandro Cavorso presente alla conferenza che ha dichiarato: “aderisco in virtù della condivisione delle idee e dei valori promossi dal movimento Pettinari per l’Abruzzo, volte al ritorno ad una politica attenta ai bisogni dei cittadini ed alla valorizzazione del nostro territorio”

Presente alla conferenza anche il Dr. Giancarlo Cascini già Assessore alla Sanità al Comune di Chieti che ha dichiarato: ” Gli sconvolgimenti in atto hanno rimesso in moto la Storia. Fuori dalle ingannevoli definizioni di destra e sinistra, nuove aggregazioni sociali e culturali interpretano i nuovi bisogni con nuove proposte. Occorre creare le condizioni per una piattaforma comune e avere a riferimento uomini politici, come Domenico Pettinari, che hanno dato prova di integrità personale e fedeltà alla parola data agli elettori.”

Presenti alla conferenza anche l’Avv. Tiziano Massimi, Ivo Marrone, Donato Spagnoli e Michele Cavaliere rispettivamente coordinatore delle aree interne, coordinatore di Spoltore e coordinatori di Montesilvano del Movimento Pettinari per l’Abruzzo. A seguito dell’ottimo risultato ottenuto dalla formazione civica “Pettinari Sindaco” che ha superato il 13%, unico caso nella storia di Pescara per una forza civica, nasce questa nuova forza politica con l’organigramma già strutturato e che vedrà altre adesioni nelle prossime settimane dichiara Pettinari. I soci fondatori sono Domenico Pettinari, Claudia Brancato, Giovanni D’Andrea, e Fabio Di Remigio.

“Ci siamo organizzati – continua Pettinari – per proiettarci verso le sfide future che saranno quelle della Grande Pescara e non solo. Stiamo ricevendo tante adesioni da parte di gruppi e di liste civiche delle province di Chieti, Teramo e l’Aquila. Il Movimento, infatti, vuole rappresentare un contenitore di idee e soprattutto di realtà civiche e associazionistiche che possano esprimere una classe dirigente di alto livello al fine di dare piena attuazione alla carta costituzionale. Il nostro obiettivo è raccogliere le istanze dei cittadini e avanzare proposte per migliorare la vita dei nostri conterranei faremo battaglie anche dure per tutelare gli interessi della collettività e soprattutto per rilanciare le tante piccole e medie imprese che soffrono una crisi senza precedenti . Le battaglie metteranno al centro la persona con attenzione verso gli anziani, i minori e i disabili. Particolare attenzione sarà riservata anche e soprattutto alla tutela ambientale, tutela del diritto alle cure, tutela del mondo animale e sicurezza urbana.Prossimamente comunicheremo la struttura definitiva del Movimento Politico invitando tutti coloro che volessero aderire a contattarci a questi recapiti 3408510449 – 3398601573”.