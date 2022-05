MOZZAGROGNA, ARRIVA L’ILLUMINAZIONE STRADALE A ENERGIA SOLARE

MOZZAGROGNA – Potenziare la sicurezza delle strade secondarie in precedenza non adeguatamente illuminate e favorire così il passaggio all’energia rinnovabile.

Con questo obiettivo, Signify, leader mondiale nell’illuminazione, ha fornito 7 apparecchi per l’illuminazione stradale all-in-one Philips SunStay BLE Stand Alone al comune di Mozzagrogna (Chieti). Partner locali del progetto il distributore DIME di San Giovanni Teatino e l’installatore Domenico Travaglini di Roccascalegna.

“Nell’ambito di un importante progetto di relamping dell’intero comune di Mozzagrogna, l’amministrazione non poteva tralasciare la necessità di portare l’illuminazione stradale anche in quelle zone secondarie non servite dalla rete elettrica nei pressi del Castello medioevale di Septe”, si legge in una nota.

Visto l’interesse storico del sito e la sua impossibilità di allacciarsi alla rete elettrica, sono stati scelti 7 apparecchi Philips SunStay modello BRP710 LED45 nella versione dotata di interfaccia Bluetooth (BLE) off grid, che sfruttano l’energia solare per illuminare quei luoghi in cui l’accesso all’elettricità è assente, instabile o oneroso e sono in grado di consentire un’installazione rapida e rispettosa dell’ambiente e del paesaggio circostante, perché – grazie alla batteria sostituibile, al pannello solare e al controller di carica integrati – non è necessario effettuare scavi per il passaggio dei cavi.

Gli apparecchi Philips SunStay sono dotati di un elegante e compatto corpo in alluminio pressofuso che garantisce resistenza nel tempo e un’eccellente dissipazione del calore. Sono, inoltre, in grado di garantire efficienza e semplicità di gestione e manutenzione grazie al controller di carica integrato, alla funzione di autodiagnostica con indicatori LED di carica ed esaurimento batteria e all’interfaccia Bluetooth, che permette il collegamento tramite mobile app per monitorare lo stato degli apparecchi e programmare a piacere i profili di regolazione.

Il valore di Philips SunStay è dimostrato dalle sue molteplici applicazioni in Italia e all’estero. Emblematici i casi di Cavallino Treporti, nella Città Metropolitana di Venezia, dove sono stati implementati 20 apparecchi per illuminare un’area adiacente alla laguna caratterizzata da grandi difficoltà tecniche e costi elevati di installazione, e dell’isola greca di Lisso, dove sono stati implementati 28 apparecchi in alcune zone prive di copertura elettrica, salvaguardando il patrimonio ambientale locale.

Come spiega il sindaco, Tommaso Schips, “potenziare la sicurezza dei cittadini portando l’illuminazione stradale anche nelle zone vicine al Castello medioevale di Septe rappresenta un punto fondamentale del nostro progetto di relamping, ma anche una grande sfida vista l’assenza della rete elettrica. Si tratta, infatti, di una località di grande valore storico, molto amata e frequentata, anche per la presenza di numerosi percorsi pedonali e ciclabili. L’Amministrazione ha colto negli apparecchi a energia solare di Signify l’opportunità di aumentare la sicurezza dei cittadini e, allo stesso tempo, di salvaguardare il nostro territorio attraverso un sistema di illuminazione all’avanguardia e sostenibile”.

“Siamo davvero orgogliosi di avere reso possibile il completamento del progetto di relamping del comune di Mozzagrogna grazie agli apparecchi Philips SunStay, in grado di potenziare la sicurezza dei cittadini portando l’illuminazione anche in strade e luoghi pubblici di difficile accesso alla rete elettrica, con un minore impatto sull’ambiente e sul paesaggio circostante”, dichiara Mario Giordano, Head of Public & Government Affairs Signify Italia, Grecia e Israele.

“Favorire il passaggio, anche nelle realtà locali, a forme di energia rinnovabili come quella solare con l’offerta di prodotti eccellenti e di semplice installazione, utilizzo e manutenzione è uno degli obiettivi di Signify al fine di migliorare la qualità della vita delle persone e contribuire, come azienda, alla lotta al cambiamento climatico”.

L’illuminazione a energia solare è uno degli ambiti di innovazione sul quale Signify si sta maggiormente concentrando per supportare gli obiettivi di sostenibilità delle Nazioni Unite e del Green Deal europeo, con l’adozione di tecnologie sempre più sostenibili per assicurare un minore impatto ambientale. L’adozione capillare dell’illuminazione stradale a energia solare e ibrida riveste infatti un ruolo fondamentale in quanto consente di ridurre le emissioni di CO2 e alleggerire il carico sulla rete elettrica che può così essere destinato ad altri utilizzi, favorendo di conseguenza il passaggio all’energia rinnovabile.

Ciò rientra nella più ampia strategia di sostenibilità di Signify “Brighter Lives, Better World 2025”, che si prefigge l’obiettivo di raddoppiare l’impatto positivo dell’azienda sulla società e sull’ambiente. Già 100% carbon neutral nel 2020, Signify continua il suo impegno nel raggiungimento di ulteriori importanti obiettivi tra cui limitare l’aumento della temperatura di 1.5°C in linea con l’Accordo di Parigi, raddoppiare i ricavi derivanti dall’economia circolare fino al 32% e portare al 32% i ricavi destinati a innovazioni in grado di promuovere una migliore qualità della vita.