MPS: ADDIO AL MANAGER MORENO SONNINI, MORTO A 62 ANNI

L’AQUILA – È scomparso all’età di 62 anni, dopo aver combattuto contro una malattia, il top manager della Banca Monte dei Paschi di Siena Moreno Sonnini, originario di Chianciano Terme, molto stimato e conosciuto all’Aquila, dove aveva cominciato l’ascesa lanciando MPS negli anni ‘80 e poi spiccando il volo verso una carriera di rilievo.

Nel maggio del 2018 Sonnini era diventato il nuovo general manager dell’area con sede a Milano e competenza nelle regioni Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Forte di un’esperienza trentennale all’interno della Banca, Sonnini, aveva assunto “la guida di un vasto territorio che rappresenta il centro finanziario e imprenditoriale del Paese, con un perimetro che recentemente si è allargato andando ad incorporare la Lombardia sud (Mantova e Cremona) – si legge in una nota della banca.

Entrato in Banca Monte dei Paschi nel 1982, Sonnini aveva un profilo completo avendo ricoperto tutti i ruoli all’interno della Rete commerciale, prima in filiale, poi nelle direzioni delle strutture di coordinamento territoriale, che gli hanno fatto maturare una profonda conoscenza sia del mercato retail che di quello corporate.

La sua carriera professionale lo aveva portato a lavorare in varie regioni d’Italia. Dal 2008 è stato direttore territoriale mercato a Padova e successivamente a Firenze, per poi assumere il ruolo di responsabile direzione credito e legale dell’area Nord Ovest della Banca. Nel 2016 è stato nominato a capo dell’area territoriale Lombardia sud ed Emilia Romagna e successivamente responsabile della direzione crediti performing della capogruppo, in occasione della riorganizzazione della rete commerciale di Mps.