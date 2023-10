MOUNTAIN BIKE: A COLLARMELE GRANFONDO “I SENTIERI DEI LUPI” ED EPILOGO CIRCUITO MTB ABRUZZO CUP

COLLARMELE – Una gara tutta all’interno del parco eolico più grande d’Europa e del parco del Velino-Sirente, su un tracciato di 51 chilometri con 1.662 metri di dislivello.

Una gara, quella di Collarmele (L’Aquila), del cui successo “non si fa altro che continuare a parlare – si legge in una nota – riscosso con lo svolgimento della Granfondo ‘I sentieri dei lupi'”.

Il merito primario della 17°edizione è stato tutto dell’Asd Collarmele Mtb del presidente Alvaro Ranalli e del vice Riccardo Sgammotta per un appuntamento fisso ed importante fra le manifestazioni granfondistiche in linea di mountain bike di fine stagione che ha richiamato oltre 200 bikers da quasi tutte le regioni d’Italia.

Oltre ai circuiti Rampitek e I Sentieri del sole e dei sapori, a Collarmele come avvenuto negli ultimi anni si sono spenti i riflettori sul circuito Mtb Abruzzo Cup per il quale le classifiche verranno pubblicate a breve e verranno resi noti i premiati per la festa finale del 5 novembre ad Aielli”.

La gara di Collarmele, condotta a gran ritmo, si è risolta nella contesa tra Samuele Giuseri (Piesse Cycling Team) e Franco Casella (Dama Pasolini Bikepro) che hanno alimentato la fuga decisiva nella parte centrale della corsa. A Giuseri il primato assoluto con un distacco intorno al minuto nei confronti di Casella che, pur classificandosi secondo, ha condotto uno strenuo inseguimento sul battistrada in quanto penalizzato da una foratura raggiungendo il traguardo con la ruota a terra. A Francesco Acco della Ciclissimo Bike Team il terzo posto ottenuto d’un soffio davanti a Michele Angeletti della Bike Therapy.

Al femminile ha dominato in scioltezza Sara Mazzorana del Team Cingolani, seconda Karin Sorgi della Lineaorobike Avezzano e terza Ilaria Pieroni del Team Bike Pionieri. Vincitori di categoria, Open uomini: Franco Casella (Dama Pasolini Bikepro), Juniores: Filippo Del Coco (Dama Pasolini Bikepro), Elite sport: Samuele Giuseri (Piesse Cycling Team), Master 1: Gianluca Di Emidio (Vibrata Bike), Master 2: Davide Caroselli (Sessan Bike Sport e Natura), Master 3: Angelo Guiducci (Team Bike Palombara Sabina), Master 4: Michele Ghiselli (Scuderia Muflone), Master 5: Luca Chiodi (Team Bike Palombara Sabina), Master 6: Nicola Morozzi (Tutto Bike Team), Master 7: Enrico Caponera (Ciampino 2R), Master 8: Agostino Oss (GSA Penne Sprint), Open donne: Sara Mazzorana (Team Cingolani), Master donna 1: Cristiana Pallucca (Asd I Briganti d’Abruzzo), Master donna 2: Alessandra Cascio (Asd Ma.An.Rt), Master donna 3: Maria Partenza (Cycling Bro), Master donna 4: Ilaria Pieroni (Team Bike Pionieri), Master donna 5: Karin Sorgi (Lineaorobike Avezzano), Master donna 6: Claudia Di Carlo (Functional Fit).

Le classifiche della Granfondo I Sentieri dei Lupi a questo link: https://www.cronotag.it/index.php/it/eventi/eventi-prossimi/130-i-sentieri-dei-lupi-3/2023-10-01-00-00?fbclid=IwAR3W7WqA6VhyswprahWV6eEmvtAsdtIiI7K-m9ZzrtWnn2g541Z0TgZNhTU