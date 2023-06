MTB ABRUZZO CUP: IL 4 GIUGNO A SCANNO LA VENTESIMA EDIZIONE DELLA MARATHON DEGLI STAZZI

SCANNO – Grande fermento a Scanno (L’Aquila) per l’evento sportivo clou di tutto il comprensorio dell’alta Valle del Sagittario e nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo.

Il 2023 è l’anno della ventesima edizione della Marathon degli Stazzi che si appresta ad accogliere, domenica 4 giugno, oltre 400 bikers da tutta Italia sui classici percorsi marathon e granfondo tra le aree di tutela dell’orso marsicano.

Il programma approntato dagli organizzatori della Mtb Scanno è ricco di appuntamenti aperti a tutti per celebrare l’anniversario nel miglior modo: stand enogastronomici, concerti, punti di didattica ambientale, una cicloturistica adatta anche ai principianti e una gara di orienteering.

Con partenza comune alle 9:30 da Piazza San Rocco, sia la marathon di 63 chilometri (valevole per l’assegnazione dei titoli regionali FCI Abruzzo) che la granfondo di 42 chilometri, transitano all’interno della Riserva Demaniale “Chiarano-Sparvera”, poi si addentrano nel Parco per scendere sulle sponde del Lago di Scanno, l’unico naturale della regione e noto per la sua forma a cuore. Il punto più alto del percorso è la Cima Coppi a 1815 metri sul livello del mare mentre la salita più lunga è quella verso il Monte Genzana, all’interno dell’omonima Riserva, un corridoio ecologico tra il Parco Nazionale d’Abruzzo ed il Parco Nazionale della Maiella anch’esso area di tutela dell’orso.

Sono previsti quattro punti ristoro più il quinto coincidente all’arrivo, servizi docce, lavaggio bici e pasta party disponibili presso il palazzetto dello sport in viale degli Alpini.

La Marathon degli Stazzi è prova del circuito Mtb Abruzzo Cup ed anche del neonato circuito Trimarathon degli Appennini le cui premiazioni si svolgeranno simultaneamente a quelle di Mtb Abruzzo Cup il 22 ottobre ad Aielli.

