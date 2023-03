MUA: BACI VIRTUALI ATTRAVERSO DISPOSITIVO ELETTRONICO, ARRIVA IN EUROPA L’APP IDEATA IN CINA

PESCARA – Presto in arrivo anche in Europa, e quindi anche da noi in Italia, “Mua”, l’app cinese che simula il bacio attraverso un dispositivo elettronico.

No, non è uno scherzo: d’altro canto in epoca di covid, guerre e crisi mondiale bisogna pur accontentarsi.

La startup, inventata da Zhao Jianbo, viene commercializzata solo dal 2023 in Cina, e utilizza una applicazione da scaricare sul telefono, più un dispositivo dotato di labbra finte in silicone, che si collega al cellulare, e che attraverso uno scambio di dati, simula il gesto del bacio. Dall’altro capo del telefono, l’altra persona, collegata in videochiamata, deve usare lo stesso marchingegno che legge e trasmette i dati e consente di ricevere il bacio, e a sua volta inviarne altri.

Il dispositivo in silicone è addirittura in grado di riprodurre suoni e di scaldarsi in base alla temperatura delle labbra della persona che la utilizza, e tutto ciò al modico prezzo di circa 40 euro.

Il nome Mua viene proprio dal suono tipico del bacio. Jianbo ha solo 31 anni, e si è laureato con una tesi proprio sulla mancanza di intimità fisica durante le videochiamate negli anni in cui in Cina le restrizioni per il covid erano molto pesanti.

Gli affari sono andati a gonfie vele, tanto che si stanno già testando altri prodotti per scambiarsi ulteriori gesti di intimità. Buon pro faccia all’umanità…