MULTATI DAI CARABINIERI OTTO SCIATORI PRIVI DI ASSICURAZIONE SULLE PISTE DI ROCCARASO

ROCCARASO- Otto sciatori sono stati scoperti senza assicurazione, mentre uno è stato segnalato in prefettura come assuntore di sostanza stupefacente. È questo il bilancio della seconda fase dei controlli, svolti dai carabinieri della compagnia di Castel di Sangro, nel comprensorio sciistico aquilano di Roccaraso, preso d’assalto nella giornata di ieri.

Gli accertamenti, secondo quanto riporta il Centro, hanno portato a scoprire e multare otto sciatori che non erano assicurati. Gli stessi non sono risultati in regola con la polizza obbligatoria da stipulare per i danni causati a terzi. Per loro è scattato l’immediato ritiro dello skypass, oltre a una multa da 100 euro ciascuno.

Altri 5 frequentatori “irregolari” erano stati scoperti la scorsa settimana, segno che c’è grande attenzione da parte delle forze dell’ordine per un uso prudente e sicuro delle piste.