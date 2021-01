MULTATO PER ASSEMBRAMENTI L’ATTORE CAN YAMAN, IN ITALIA PER GIRARE NUOVO SPOT DELLA DE CECCO

ROMA – E’ stato multato per violazione delle norme anti-Covid l’attore turco Can Yaman, in Italia per girare il nuovo spot della pasta De Cecco, diretto da Ferzan Ozpetek, insieme all’attrice Claudia Gerini.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, la sanzione di 400 euro è scattata per l’assembramento ieri davanti all’albergo romano dove si sono radunati decine di fan: con l’entourage dell’attore e con l’albergo, riferiscono fonti della questura, era stato concordato che Yaman entrasse da una porta posteriore, come è effettivamente avvenuto.

Successivamente però Yaman, dicono le stesse fonti, sarebbe uscito senza avvertire dalla porta principale, dove alcuni fan si sono accalcati per gli autografi. A documentarlo lo stesso Ferzan Ozpetek nelle sue Instagram Stories, prima che le forze dell’ordine presenti all’esterno arrivassero per disperdere la calca.

Il capo della polizia Franco Gabrielli ha poi chiesto una relazione dettagliata per ricostruire quanto accaduto davanti all’hotel dove alloggiava l’attore. Gabrielli si è espresso con dure parole commentando l’episodio, in quanto situazioni del genere “non solo espongono al contagio molte incaute persone ma gettano discredito sull’impegno delle forze di polizia”.

Le riprese dello spot De Cecco sono intanto già cominciate: nel video del backstage, sempre postato dal regista turco, si vede l’attore turco fare jogging nel centro di Roma e incrociare due belle ragazze che corrono in senso contrario.

