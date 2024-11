MULTE COMUNE L’AQUILA: GIA’ IN CASSA MEZZO MILIONE MA MANCANO GLI ULTIMI 3 MESI DEL 2024

L’AQUILA – Il Comune dell’Aquila ha già incassato quasi mezzo milione dalle multe elevate dalla polizia locale quando ancora non è finito l’anno visto che al computo finora effettuato mancano gli ultimi tre mesi del 2024. Lo si apprende da una determinazione dirigenziale dell’ente pubblicata ieri.

L’ufficio Gestione Atti e Contenzioso del Settore Polizia Municipale, infatti, provvede periodicamente ad interrogare il software “Concilia” in dotazione al Comando, per l’individuazione delle somme da accertare.

“Dall’interrogazione”, si legge nell’atto, “si evince un credito totale, per sanzioni elevate comprensivo di quanto incassato fino alla data di riferimento e al netto delle sanzioni annullate e/o archiviate, pari ad euro 623,60. Si accerta, infine, sulla base della documentazione agli atti dell’ufficio Gestione atti e Contenzioso della

Polizia Municipale, l’entrata costituita dalle sanzioni al Codice della strada elevate dal 01.01.2024 al

30.09.2024 per un importo complessivo di euro 465.729,82”. Ma ci sono all’orizzonte maxi multe in arrivo per il prossimo anno. Dal primo gennaio 2025 infatti potrebbero arrivare gli ennesimi rincari delle multe e per un divieto di sosta si potrebbe arrivare a pagare quasi 50 euro, dagli attuali 42, con un aumento di oltre il 17%.

La metà dei proventi che risulteranno in cassa alla fine dell’anno saranno utililizzati per il miglioramento della viabilità. (g,g.)