MULTE POLIZIA LOCALE L’AQUILA: COMUNE PUNTA A INCASSARE OLTRE MEZZO MILIONE NEL 2025

L'AQUILA - Il Comune dell'Aquila ha accertato, sulla base della documentazione agli atti dell’ufficio Gestione atti e Contenzioso del Settore Polizia Municipale, che l’entrata costituita dalle multe per violazioni al Codice della strada elevate nel periodo dal primo gennaio 2025 al 29 dicembre scorso ammonta a 545.465,98 euro.

Si tratta di una somma molto simile a quella dello scorso anno e che comunque è, in parte, di dubbia esigibilità visto che non tutti pagano e talvolta ci sono cause in tribunale per questa ragione.

La metà dei reali proventi, come prevede una legge statale, sarà adoperata per migliorare la viabilità.

La maggior parte delle multe riguardano eccessi di velocità, guida in stato di ebbrezza, mancato uso di cintura e soprattutto divieti di sosta.

Accertata anche l’entrata costituita dalle sanzioni elevate ai sensi di altre leggi e regolamenti elevate nel periodo dal 01.01.2025 al 29.12.2025 per un importo complessivo di euro 10.697,50 e l’entrata costituita dalle dalla rivalsa nei confronti di ciascun proprietario dei veicoli oggetto di confisca per i quali sono state liquidate le somme per un importo complessivo di euro 5.634,33.