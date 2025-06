MULTE STRADALI: GLI AQUILANI SONO I MENO SANZIONATI IN ABRUZZO, CALANO LE CONTRAVVENZIONI

L’AQUILA – Il Comune dell’Aquila si posiziona tra gli ultimi posti in Italia, e all’ultimo in regione tra i 4 capoluoghi, per ricavo per le multe fatte agli automobilisti con 690.000 in riduzione del 15% circa rispetto all’anno scorso quando la somma fu di 730mila euro.

Per dare una misura Milano ricava 250 milioni di euro quindi la media pro capite per L’Aquila è di circa 9 euro e 85 mentre sono oltre 170 per Milano. Pescara, invece, ha raggiunto quota 7,9 milioni con 79 euro valore pro capite. Poi Chieti con 25 euro e Teramo con 21.

La maggioranza di multe riguarda i divieti di sosta, eccesso di velocità, guida in stato di alterazione psico fisica, guida mentre si parla al cellulare.

Va precisato che non tutti pagano: sette mesi fa, infatti, il Comune ha chiesto ai morosi, tramite l’Agenzia delle Entrate, la riscossione coatta di ben 315mila euro di vecchie multe non onorate

La metà della somma comunue incassata., come è noto, sarà impiegata per legge per rifare le strade. L’ente, per la parte rimanente, deciderà l’uso di questi soldi a seconda delle esigenze che si prospetteranno. Si pensa a contratti di lavoro a tempo determinato, a progetti di controllo di sicurezza urbana, potenziamento di servizi per sicurezza stradale. Ma anche interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade e spese per sicurezza sul lavoro.

Le opere riguardano in particolarela manutenzione delle strade di proprietà dell’Ente, installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere, sistemazione del manto stradale delle medesime strade, interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, svolgimento da parte di organi di polizia locale, nelle scuole di corsi didattici finalizzati all’educazione stradale, misure di assistenza e di previdenza.