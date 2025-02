MULTE ZTL A VASTO: BOCCHINO, “BASTA CON LE CHIACCHIERE SERVE UNA SOLUZIONE IMMEDIATA”

VASTO – “Basta con chiacchiere e promesse, i residenti e i commercianti del centro storico di Vasto (Chieti) hanno bisogno di una soluzione immediata e equilibrata che punti sì a valorizzarlo ma senza creare danni alle attività e disagi a chi ci vive”. A sottolinearlo è il vice coordinatore regionale della Lega, Sabrina Bocchino in riferimento alla gestione della Zona a Traffico Limitato nel centro storico.

“Le proteste dei cittadini – fa presente – ormai sono quotidiane a causa dei problemi legati alla regolamentazione e all’applicazione delle restrizioni nella Ztl. Nel giro di due mesi, decine e decine sono state le multe elevate. Tutto ciò anche a causa di una segnaletica non chiara. Questo non è accettabile. Tutti siamo per un centro storico più vivibile e accessibile anche a piedi, ma non ci può essere improvvisazione e superficialità. Le azioni vanno concertate. I provvedimenti, che riguardano così da vicino i cittadini, prima di essere presi, vanno discussi e analizzati con le parti interessate. L’amministrazione comunale fa sapere solo ora, dopo essersi resa conto del caos provocato, di essere aperta al dialogo e a trovare soluzioni. Ci auguriamo che non siano soltanto parole. Per quanto ci riguarda – conclude Bocchino – continueremo a monitorare la situazione. Servono subito misure concrete”.