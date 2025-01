MUNDA L’AQUILA: APERTURA STRAORDINARIA ANCHE IL LUNEDI’ FINO AL 7 APRILE 2025

L’AQUILA – Il MuNDA aumenta l’offerta con apertura 7 giorni su 7: sarà infatti possibile visitare la sede aquilana del Museo Nazionale d’Abruzzo, in via Tancredi da Pentima, di fronte alle 99 cannelle, anche di lunedì giorno di ordinaria chiusura settimanale, dal 13 gennaio al 7 aprile 2025 con la possibilità di avere due visite guidate incluse nel biglietto: alle 10.30 per scolaresche o gruppi, alle 16.30 per altri.

Un’occasione in più per approfondire la conoscenza delle collezioni permanenti e delle due ultime acquisizione: il Trittico Dragonetti De Torres, opera del pittore Antoniazzo Romano (1453/40-1508) e collaboratore, Madonna col Bambino in trono tra i Santi Giovanni Battista e Maria Maddalena del 1490 circa, e L’Annunciazione di Walter Monich, opera in deposito dal Museo Nazionale del Bargello, gruppo scultoreo eseguito nel 1410-1415 circa, scolpito in pietra della Majella. Inoltre dal venerdì 17 torna al MuNDA il San Sebastiano, scultura in legno policroma di Saturnino Gatti (1517-1518), dalla mostra “I Tesori d’Italia” (maggio/ novembre 2024) nel Parco Archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, capitale della cultura 2025. Per le visite del lunedì prenotazioni obbligatorie per le scolaresche e i gruppi entro le ore 12 del venerdì precedente all’indirizzo mn-abr.servizieducativi@cultura.gov.it, mentre per le ore 16.30 non occorre prenotazione con disponibilità fino ad esaurimento posti.

Orari di apertura MuNDA: 8.30/19.30, ultima entrata ore 19.00. Biglietti: intero 7 €, ridotto 2 € (dai 18 ai 25 anni), gratuito per bambini e ragazzi al di sotto dei 18 anni e in tutti i casi previsti dal Ministero della Cultura a questo link: https://www.cultura.gov.it/agevolazioni IL MAMMUT al Castello Cinquecentesco sarà aperto solo nei week end fino al 4 maggio con orario 9.30/18.30, ultimo ingresso alle ore 18.00 PARCO ARCHEOLOGICO DI AMITERNUM: per gli orari consultare https://museonazionaledabruzzo.cultura.gov.it/parco-archeologico-di-amiternum/.