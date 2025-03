MUNDA L’AQUILA: FOCUS SUL RESTAURO DELLA “MADONNA IN TRONO”. L’8 MARZO INGRESSO GRATUITO ALLE DONNE

L’AQUILA – Nell’ambito dei Giovedì del restauro, ciclo di sei incontri organizzati dal Museo Nazionale d’Abruzzo dell’Aquila per far conoscere la propria attività scientifica, il 6 marzo primo appuntamento alle ore 16.30 nella sede del MuNDA in via Tancredi da Pentima.

Focus sul restauro della Madonna in trono di Andrea Delitio e della Madonna adorante il Bambino incoronata da due angeli e sposalizio mistico di Santa Caterina di Matteo da Campli con presentazione delle attività di diagnostica non invasiva e restauro a cura di Recro srl. In conclusione visita guidata ai dipinti . Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili. Inoltre, sabato 8 marzo, entrata gratuita per tutte le donne nei musei e parchi archeologi statali.

Al Museo Nazionale d’Abruzzo visite guidate alla sede del MuNDA, in via Tancredi da Pentima e al Mammut, al bastione Est del Castello Cinquecentesco, alle ore 10.30 e 16.00. Il Parco Archeologico di Amiternum sabato 8 marzo sarà aperto dalle 8.30 alle 13.30. Ingresso sempre gratuito