MUNDA L’AQUILA: VISITE TRIPLICATE RISPETTO AL 2019, SUPERSTAR IL MAMMUT AL CASTELLO

L’AQUILA – Visite triplicate rispetto al 2019, nuove acquisizioni e aperture straordinarie. Il Munda – Museo nazionale d’Abruzzo – si prepara a salutare il 2022 mettendosi alle spalle dei risultati importanti.

Uno tra tutti, le oltre 41mila presenze registrate da gennaio, un dato rilevante se si pensa al confronto con i 14.217 spettatori registrati tre anni fa, nel 2019 appunto, prima dei condizionamenti legati alla pandemia. Comprensibilmente sottotono 2020 (con 6.529 spettatori) e 2021 (5.270), due anni segnati da restrizioni e lockdown.

Quest’anno è andato oltre le più rosee aspettative legate alla rinascita, complice anche l’allestimento, inaugurato a inizio marzo, del bastione est del Castello Spagnolo. Proprio lì che “dimora” il suo guardiano, vera superstar del nostro comprensorio: il Mammut. Illustrazioni e percorsi visivi affiancano il grande fossile al centro della stanza che lo custodisce dal 1958.

“È stato un anno molto intenso, ricco di eventi e faticoso – ha detto la direttrice del Munda Federica Zalabra -. Abbiamo cercato di aprire il più possibile al pubblico, di far sentire a tutti che il Mammut fa parte delle nostre collezioni e abbiamo avuto un gran riscontro proponendo nuovi modi per far fruire opere. La strada intrapresa è quella giusta”. Una strada che porterà a favorire un progressivo rientro verso il Castello.

In questo caso si pensa anche alla possibilità di allestire un roof garden per eventi e visite. Per adesso, gran parte delle acquisizioni resta nella sede di via Tancredi da Pentima a Borgo Rivera che ha da poco festeggiato il settimo anniversario presentando al pubblico un nuovo allestimento dedicato al secondo Ottocento e primo Novecento abruzzese.

Intanto, domenica 1 gennaio, il museo sarà aperto in via straordinaria e con ingresso gratuito per #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso libero ogni prima domenica del mese con orario 10 – 18. Gli altri giorni, compreso il 6 gennaio, osserverà il consueto orario: dal martedì alla domenica; 8.30/19.30 (chiusura biglietteria ore 19) .