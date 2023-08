MUNDA: VISITA GUIDATA TATTILE ALLA MOSTRA “IL MAESTRO DI CAMPO DI GIOVE”

L’AQUILA – Conoscere l’arte con il tatto, vedere con le mani, entrare nei dettagli.

Questo l’ultimo incontro programmato sulla mostra “Il Maestro di Campo di Giove. Ricomporre un capolavoro” a cura di Federica Zalabra e Cristiana Pasqualetti.

Domenica 27 agosto, alle ore 17.00, Deborah Tramentozzi, tiflologa non vedente ed esperta di tecniche di fruizione ed inclusione per ciechi e ipovedenti, condurrà la visita guidata anche per non vedenti grazie alle stampe tattili 3D. Un percorso inclusivo che ben sposa lo spirito della Perdonanza in corso all’Aquila.

Entrata con biglietto del Museo.

E lunedì 28, giornata clou dell’evento celestiniano, apertura straordinaria in entrambe le sedi del Museo Nazionale d’Abruzzo:

Castello Cinquecentesco: “Il Mammut del Castello” Orario 9.30/19.30

MuNDA di via Tancredi da Pentima (ex Mattatoio), di fronte alle 99 cannelle 8.30/19.30.

Le biglietterie chiudono 30 minuti prima

Biglietto 5 €, ridotto 3, gratuito al di sotto dei 18 anni