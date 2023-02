MUORE A 29 ANNI DOPO LUNGA MALATTIA: LUTTO CITTADINO AD ACCIANO PER LA SCOMPARSA DI MATTIA GIANCOLA

ACCIANO – Lutto cittadino ad Acciano (L’Aquila) per la prematura scomparsa di Mattia Giancola, morto ad appena 29 anni dopo aver combattuto contro una lunga malattia.

Mattia lascia il papà Achille, la mamma Vilma, il fratello Pierpaolo, la nonna Maria.

I funerali si terranno domani, 7 febbraio, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Acciano.

Una drammatica notizia che “ha suscitato profonda commozione tra la popolazione, per la quale la scomparsa di un giovane componente costituisce una grave perdita”, si legge nell’ordinanza di proclamazione di lutto cittadino firmata dal sindaco Fabio Camilli.

Per domani è stata disposta la chiusura degli esercizi commerciali dalle 15 alle ore 16, in concomitanza con lo svolgimento dei funerali.

Gli amici di sempre, si legge in una toccante lettera inviata ad AbruzzoWeb, “desiderano ricordare la dedizione di Mattia nel partecipare alle manifestazioni organizzate in paese, dalle Feste di Maggio per la Patrona Santa Petronilla alla festa della pizza fritta in agosto con l’Associazione Culturale ‘Achillopoli’ di cui era socio, fino a voler essere presente ad assistere, la scorsa estate, alla Partita del cuore tra Acciano e Molina in ricordo del caro Emanuele Urbani e in occasione dell’inaugurazione del campo polivalente di Acciano, dove tante volte in passato aveva giocato a calcetto”.

“Sempre presente e disponibile ad aiutare tutti, mancheranno il suo sorriso e la sua battuta sempre pronta ma indimenticabile sarà per tutti l’esempio della sua forza e della tenacia con cui negli ultimi anni ha sfidato e combattuto la malattia. In queste ore, per tenere ancor più vivo il suo ricordo, si sta organizzando in paese una raccolta fondi in favore di un’organizzazione che si occupa di ricerca e di assistenza ai malati”.

Alla famiglia le condoglianze della Redazione di AbruzzoWeb.