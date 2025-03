MUORE A 33 ANNI: APERTA INCHIESTA E DISPOSTA AUTOPSIA PER IMPIEGATO GRAN GUIZZA

POPOLI TERME – La procura della repubblica di Pescara ha aperto un’inchiesta sulla morte di un 33enne di Popoli Terme, impiegato nello stabilimento Gran Guizza.

Il giovane, nei giorni scorsi, si era sentito male in casa davanti alla moglie che aveva allertato i soccorsi. Quando sul posto sono arrivati i medici del 118, per il 33enne non c’era più nulla da fare.

Il sostituto procuratore della repubblica di Pescara, Benedetta Salvatore, ha voluto approfondire le cause del decesso che, stando ai primi accertamenti, sarebbe legato ad un malore improvviso.

La prima conferma è arrivata dall’autopsia disposta dalla procura che ha aperto un fascicolo contro ignoti.

Gli accertamenti, effettuati dai carabinieri della compagnia di Popoli Terme, non hanno portato a rilevare terze responsabilità. Sono stati comunque effettuati i prelievi sulla salma, il cui esito arriverà tra sessanta giorni.