MUORE A 7 MESI DALL’INCIDENTE STRADALE: ADDIO A DI PIERO, EX CALCIATORE DEL SULMONA, AVEVA 75 ANNI

L’AQUILA – Addio a Mario Di Piero, 75enne residente a Bugnara, ex sindacalista e dipendente della Comunità montana, noto per essere stato per diversi anni calciatore del Sulmona e poi dirigente del Bugnara calcio.

L’uomo è morto all’ospedale San Salvatore dell’Aquila.

Secondo quanto riferisce il Centro, Di Piero, che in passato era stato impegnato anche nell’amministrazione comunale di Bugnara, era rimasto coinvolto in un incidente stradale nel settembre scorso, mentre viaggiava in sella al suo scooter nella frazione di Torrone di Sulmona.

Dalla ricostruzione dell’incidente, è emerso che l’anziano stava tornando a casa a Bugnara e all’altezza dell’ex ristorante di Torrone si è scontrato con un fuoristrada Land Rover che stava svoltando all’incrocio per la frazione di Cantone.

L’impatto è stato inevitabile e Di Piero, dopo essere stato sbalzato dallo scooter, è finito sull’asfalto dopo un volo di diversi metri.

Inizialmente le sue condizioni non erano apparse serie e, davanti ai soccorritori del 118, il 75enne ha risposto non perdendo mai coscienza. Ma la situazione si è complicata quando sono emerse lesioni interne gravi.

Di Piero è stato quindi sottoposto a un intervento chirurgico e dopo un periodo trascorso nel reparto di terapia intensiva, è stato dimesso per iniziare la riabilitazione. Sembrava che tutto andasse per il meglio ma, all’improvviso, ha avuto una ricaduta ed è stato ricoverato nuovamente al San Salvatore dell’Aquila, dove è morto.

I funerali si svolgeranno oggi, alle 16, a Bugnara, nella chiesa della Madonna del Santissimo Rosario.