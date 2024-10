MUORE DOPO ESSERE STATO INVESTITO DA UN’AUTO: DONATO IL FEGATO

L’AQUILA – È stato donato il fegato del 74enne morto ieri all’ospedale dell’Aquila dove era ricoverato dal primo ottobre, quando era stato investito da un’auto a Sulmona nel quartiere San Francesco.

Diagnosticata la morte encefalica dall’equipe medica del reparto di rianimazione, guidato da Franco Marinangeli, è cominciato il periodo di osservazione, al termine del quale è stato certificato il decesso.

Il pensionato, Giulio Del Monaco, aveva dato in vita l’assenso alla donazione, è quindi partito l’iter per il prelievo degli organi. Portato a termine l’espianto del fegato, l’organo è stato trasportato al policlinico “Gemelli” di Roma e destinato a un paziente ricoverato in rianimazione.

“Aveva espresso il desiderio di donare gli organi. Ora la vita di una persona in gravi condizioni si salverà grazie a lui” commentano i familiari.

Intanto sull’incidente stradale la Procura della repubblica ha aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico del conducente dell’auto.