MUORE LA DOTTORESSA NATALE, LUTTO A SULMONA. OGGI I FUNERALI

L’AQUILA – Muore a causa di un’emorragia cerebrale, a 68 anni, il medico chirurgo Luigina Natale. La famiglia, rispettando le sue volontà, ha dato l’assenso per l’espianto degli organi. La dottoressa si è spenta venerdì scorso all’ospedale San Salvatore dell’Aquila.

Per anni impegnata come medico chirurgo a Roma, era tornata nella sua Sulmona per la meritata pensione. Donna forte e altruista, racconta Il Centro, da tempo soffriva di alcune patologie. Il suo desiderio è stato sempre quello di aiutare gli altri e per questo, facendo fede alle sue volontà, le sorelle e il fratello hanno dato il consenso alla donazione degli organi, così l’equipe medica ha proceduto all’espianto di fegato, reni e cornee.

I funerali si terranno oggi pomeriggio, alle 15, nella chiesa di San Francesco di Paola.

