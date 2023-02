“MURA, LA SCRITTRICE CHE SFIDÒ MUSSOLINI”: A FANO ADRIANO PRESENTAZIONE LIBRO MARCELLO SORGI

TERAMO – Il giornalista Marcello Sorgi, per sette anni direttore del quotidiano “La stampa” e in precedenza del Tg1 e del Giornale Radio Rai, venerdì 10 febbraio alle 17.30 sarà nella sala polifunzionale del Comune di Fano Adriano per presentare il suo libro “Mura. La scrittrice che sfidò Mussolini” (Marsilio).

“Avere Marcello Sorgi a Fano Adriano – commenta il Sindaco Luigi Servi – segna un importante momento per tutta la nostra comunità, e testimonia una vivacità culturale che Fano ha sempre avuto e che il Premio Giuseppe Zilli è riuscito a portare agli onori della cronaca. La rinascita delle aree interne deve infatti passare necessariamente per una rinascita culturale e sociale”.

Simone Gambacorta Direttore del Premio aggiunge “La presentazione di venerdì è un appuntamento che ci avvicina alla giornata di premiazione del Premio Giuseppe Zilli che si terrà il 29 luglio e si inscrive nel solco, di serietà e di autorevolezza, tracciato dal Premio lo scorso anno: ospiteremo la presentazione del libro “Mura” di Marcello sorgi, giornalista di primo piano nel panorama nazionale, così come lo furono i giurati e i vincitori della prima edizione”

Il saggio racconta la storia vera di Maria Assunta Volpi Nannipieri, famosa autrice di romanzi rosa che, sotto il regime fascista, divenne suo malgrado protagonista di un caso di ostracismo e censura mai del tutto chiarito. Su questo “affaire” Sorgi, documenti e carte alla mano, costruisce un’indagine che è sia un viaggio nella storia di una scrittrice di successo, molto vicina alle donne e capace di innovare il genere rosa, sia un resoconto fedele del clima di ferrea oppressione che la dittatura fascista impose con violenza agli italiani. Con l’esperienza del cronista di prima grandezza e con lo sguardo del saggista portato a sviscerare vicende e contesti, Marcello Sorgi offre con “Mura” il ritratto inquietante del volto oscuro di un potere che riuscì schiacciare tutte le libertà dei cittadini, a cominciare da quella d’informazione e da quella di opinione.

Del libro dialogheranno con Sorgi il sindaco di Fano Adriano, Luigi Servi, il direttore del Dipartimento di Scienze della comunicazione dell’Università di Teramo, Christian Corsi, il presidente dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo, Stefano Pallotta, e il direttore del “Premio Giuseppe Zilli per il giornalismo”, Simone Gambacorta. La presentazione, che sarà moderata dalla giornalista Tania Di Simone, è organizzata dall’Associazione Premio Giuseppe Zilli in collaborazione con il Comune di Fano Adriano e l’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo. L’ingresso è libero.