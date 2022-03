MURA URBICHE L’AQUILA, CENTRODESTRA: “DA PEZZOPANE SCIACALLAGGIO SU LAVORO SEGRETARIATO”

L’AQUILA – “Fin dove arriverà l’attività di sciacallaggio di Stefania Pezzopane?”.

Questa ma domanda, contenuta in una nota, a firma dei partiti che compongono il tavolo di centrodestra a sostegno del candidato sindaco, Pierluigi Biondi, “alla luce delle dichiarazioni mattutine rilasciate via social dal deputato aquilano”.

“Nel suo modo avventato, frutto di ansia da protagonismo, Stefania Pezzopane ha di fatto attaccato in maniera scomposta e disarticolata donne e uomini che da tredici anni si occupano del recupero e della tutela dei beni culturali aquilani. Si rende conto, Pezzopane, che quando parla di ‘disattenzione e superficialità, incuria e mancata vigilanza’ sferra un preciso e diretto attacco all’amministrazione pubblica che gestiva l’appalto ovvero il Segretariato regionale del ministero della Cultura in Abruzzo a cui il Comune ha delegato il progetto di recupero e valorizzazione delle mura? E allora – incalzano i partiti – cosa ne penserà il ministro Dario Franceschini dell’insulto rivolto ai suoi collaboratori sul territorio, così sottostimati da una collega di partito, tirati in ballo per usi propagandistici ed elettorali?”, conclude la nota.