MURO A RISCHIO CROLLO ALL’AQUILA: SCONGIURATO LO SGOMBERO DEI RESIDENTI

L’AQUILA – I numerosi residenti delle palazzine di via Gualtieri d’Ocre e zone limitrofe alla villa comunale vogliono ringraziare i vigili del fuoco dell’ Aquila e i due responsabili della protezione civile municipale, nonché il giornalista che ha fatto la segnalazione tempestiva, per il primo intervento per la messa in sicurezza del muro e della protezione situata sulle scalette.

In particolar modo essi lodano la professionalità dimostrata e la sensibilità nel chiudere la strada evitando però di metterli in difficolà.

In un primo momento, infatti, si stava pensando allo sgombero dei residenti delle case vicino al muro pericolante (foto Cocciolone) ma per fortuna questa ipotesi è stata sventata. (g.g.)