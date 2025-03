MUSEO MAXXI L’AQUILA: GIOVEDI’ E SABATO TRE EVENTI SULL’ARTE, SULLE COMUNITA’ E SUL CINEMA

L’AQUILA – In occasione della mostra “Terreno – tracce del disponibile quotidiano” curata da Lisa Andreani e allestita nelle sale di Palazzo Ardinghelli fino al 4 maggio, l’artista Alessandra Spranzi si confronta giovedì 13 marzo alle ore 18 con la curatrice Cecilia Canziani in un talk dal titolo: “Un’agitazione – cosa succede agli oggetti quando si tirano fuori da dove stanno e si mettono da un’altra parte?”. Lo annuncia in una nota il museo Maxxi dell’Aquila.

“La conversazione, che rifletterà sul destino degli oggetti e il significato che acquisiscono nel quotidiano in base all’uso che se ne fa, permette di approfondire una selezione di opere dell’artista, mettendo in luce la sua volontà di ‘agitare’ il senso delle cose che ci circondano, ricorrendo anche all’ironia come strumento di indagine così come l’artista ha sperimentato anche nella serie di trenta fotografie ‘La donna barbuta’ di cui la mostra Terreno presenta tre esemplari: un’insolita figura femminile rappresentata in contesti usuali come un interno domestico e nel paesaggio di una campagna che diventa simbolo di resistenza grazie alla sua barba e che, contro ogni buon senso, evita di tagliare”. L’ingresso al talk è libero fino a esaurimento posti.

Le attività del Maxxi continuano poi sabato 15 marzo con due appuntamenti.

“Alle 17 torna ‘Glocal arts’, il ciclo di incontri dedicati al panorama artistico abruzzese e alle sue trasformazioni, alla scoperta di esperienze e linguaggi sempre più plurali. In questo appuntamento, con ingresso libero fino a esaurimento posti, Valeria Pica, presidente dell’associazione Harp che collabora con il Maxxi L’Aquila alla realizzazione del ciclo, dialoga sul binomio Arte e Comunità con Filippo Tronca, giornalista e animatore culturale, e con l’artista interdisciplinare Sebastian Alvarez. L’arte comunitaria è infatti una pratica in crescita a livello globale, in cui artisti e organizzazioni collaborano con diverse comunità in vari contesti, ispirati da obiettivi sociali e politici, influenzati da diverse tradizioni culturali e mossi dalle esigenze e dalle storie della comunità stessa, dando vita a un’espressione artistica condivisa”.

“Alle 19 appuntamento con ‘Suggestioni’, la rassegna cinematografica realizzata dal Maxxi L’Aquila, in collaborazione con L’Aquila Film Festival e con il sostegno del Comune dell’Aquila. Per questo sesto appuntamento viene presentata la pellicola ‘Un paese tra le fiamme’ del regista Dino Viani, che introdurrà la proiezione con Piercesare Stagni, storico del cinema e presidente dell’Abruzzo Film Commission. Un viaggio immersivo nella tradizione di Fara Filiorum Petri, paese di 2.000 abitanti in provincia di Chieti, dove ogni anno la comunità si riunisce per celebrare Sant’Antonio Abate con l’accensione delle farchie, grossi fasci di canne legati ad arte, manualmente, con rami di salice rosso che torna anche in alcuni scatti presenti in mostra Terreno”.

Per partecipare alla proiezione è necessario prenotarsi gratuitamente sul sito web maxxilaquila.art.