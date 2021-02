MUSEO MAXXI L’AQUILA: MELANDRI, “ALLESTITO E PRONTO DA MESI, SPERIAMO DI APRIRE AL PIU’ PRESTO”

L’AQUILA – “Il Maxxi L’Aquila è pronto da mesi. Allestito e chiuso, da mesi”.

A dirlo all’Ansa è Giovanna Melandri, presidente della Fondazione Maxxi, che nella sede romana disegnata da Zaha Hadid è pronta ad accogliere nuovamente il pubblico dopo le settimane di chiusura forzata. La nuova sede nel capoluogo abruzzese, invece, si è scontrata sul nascere con la pandemia.

“Purtroppo – dice la Melandri – dobbiamo aspettare i dati. L’Abruzzo è ancora una regione che vira non in senso positivo. Ma appena sarà possibile, con il ministro Franceschini, il sindaco, il presidente della Regione, siamo pronti. Per noi è stata una grande sfida, anche quella, vinta, con il recupero e il restauro del magnifico Palazzo Ardinghelli. Un edificio settecentesco completamente diverso dal Maxxi a Roma, ma sul quale vogliamo costruire una progettualità insieme alle istituzioni scientifiche culturali del territorio, che sono molte e molto interessanti. Pensiamo di lavorare molto sulla fotografia e sul rapporto tra arte e scienza. Speriamo di poterlo fare al più presto, anche se in questo momento non siamo in grado di sapere esattamente quando. Anche quello – aggiunge – sarà un pezzetto di rinascita e ricostruzione per L’Aquila”

