MUSEO MAXXI L’AQUILA: PREVISTI NEL FINE SETTIMANA INIZIATIVA SOLIDALE, MOSTRE E PROIEZIONI

L’AQUILA – Sabato 29 e domenica 30 marzo, il Maxxi L’Aquila ospita l’iniziativa “Il Pomodoro per la ricerca” organizzata dalla Fondazione Veronesi. Presso la postazione presente a Palazzo Ardinghelli, negli orari di apertura del museo (11.00 – 19.00) sarà possibile acquistare una confezione di pomodoro contribuendo al finanziamento della piattaforma PALM (Pediatric Acute Leukemia of Myeloid origin), una rete internazionale di strutture oncologiche che vede l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù come Centro di riferimento.

Come si legge in una nota del Maxxi, il progetto è finalizzato a sperimentare nuovi trattamenti per la cura della leucemia mieloide acuta (LMA), una tipologia molto aggressiva di tumore del sangue che colpisce i bambini e che rappresenta il 20% di tutti i casi di leucemia acuta in età pediatrica.

Continua poi “Suggestioni”, la rassegna cinematografica realizzata in collaborazione con L’Aquila Film Festival con il sostegno del Comune dell’Aquila, curata da Federico Vittorini che ha selezionato opere cinematografiche ispirate alle tematiche e ai contenuti della mostra “Terreno. Tracce del disponibile quotidiano” a cura di Lisa Andreani, ospitata nelle sale del museo.

Sabato 29 marzo alle 19 si tiene, come sempre in Sala della Voliera, la proiezione di “La Terra” di Aleksandr Dovženko, un racconto di cambiamento e resistenza, capolavoro del cinema sovietico di grande attualità. Il film, scritto e diretto da Aleksandr Dovženko nel 1930 e presentato alla prima edizione della Mostra del Cinema di Venezia è un’opera visivamente straordinaria che racconta le trasformazioni sociali dell’Ucraina negli anni Venti. Alla vigilia della collettivizzazione delle terre, il film esplora il conflitto tra vecchie e nuove generazioni, tra i ricchi proprietari terrieri e i contadini poveri. Attraverso immagini potenti e poetiche, La Terra diventa un simbolo della lotta per il progresso e del legame indissolubile tra l’uomo e la natura entrando così in risonanza con alcune opere presenti in mostra che affrontano lo stesso argomento.

È, infine, ancora attiva la raccolta di indumenti usati per bambini fino a 5 anni che saranno utilizzati dall’artista finlandese Kaarina Kaikkonen per il progetto “Towards Tomorrow”, un’installazione site-specific che simboleggia la connessione tra il passato e il futuro, unendo il nostro vissuto personale a una visione collettiva, un progetto artistico collettivo che unisce memoria, speranza e comunità che presentata in anteprima a maggio, anticipando l’apertura della mostra del Maxxi L’Aquila dal titolo “True Colors. Tessuti, movimento, colori e identità”. Successivamente i capi verranno donati, riutilizzati e ridistribuiti.

Tutte le info sul sito web maxxilaquila.art.