“I PERCORSI DEL SACRO”: AL MUSEO MUNDA DELL’AQUILA VISITE SPECIALI DEDICATE AL GIUBILEO

L’AQUILA – In occasione del Giubileo 2025 il Museo Nazionale d’Abruzzo Munda dell’Aquila, avvia una programmazione speciale di visite – “I percorsi del Sacro” – differenziate per tematiche, alla scoperta di testimonianze, simboli e segni del Sacro rintracciabili nelle opere del museo stesso.

Come si spiega in una nota, le visite guidate, condotte dal personale del museo e della durata di un’ora, si svolgeranno al Munda in Via Tancredi da Pentima, nei primi venerdì da aprile a settembre alle ore 11 con un itinerario diverso ogni mese o, dietro richiesta a mn-abr.servizieducativi@cultura.gov.it, in altri giorni della settimana potendo scegliere anche il tema della visita dal catalogo sotto indicato. Il servizio è incluso nel biglietto d’ingresso. Obbligo di prenotazione per i gruppi precostituiti e le scolaresche all’indirizzo mn-abr.servizieducativi@cultura.gov.it.

“I percorsi del sacro che il MuNDA propone sono uno strumento di indagine del rapporto privilegiato che attraverso l’arte l’uomo instaura con Dio e, allo stesso tempo, di conoscenza della società che ha prodotto quell’arte nel corso delle epoche e delle culture”.

Il primo appuntamento, fissato per venerdì 4 aprile alle ore 11, anticipa il periodo pasquale con Storie della Passione

CALENDARIO VISITE

4 aprile, Storie della Passione.

2 maggio, Percorso mariano.

6 giugno, Storie dei martiri.

4 luglio, Le tecniche artistiche al servizio della devozione.

1° agosto, Percorso celestiniano – Il museo e le chiese della città.

5 settembre, La storia del martire San Vittorino – visita guidata del Parco archeologico di Amiternum e delle catacombe di chiesa di San Michele Arcangelo.

Date da definire per Il Cammino dei Monti e dei Santi incontra luoghi di venerazione, tracce del passaggio di numerosi santi e le sedi del Munda.CATALOGO DELLE

VISITE PRENOTABILI DURANTE L’ANNO

Storie della Passione: “Il dramma religioso della Passione di Gesù costituisce in assoluto il più importante tema dell’iconografia cristiana, fonte di ispirazione inesauribile per l’arte occidentale. La visita guidata propone approfondimenti sulle opere esposte sul tema”.

Percorso mariano: “La lunghissima tradizione dell’iconografia mariana vede il soggetto di Maria adattarsi al bisogno dei fedeli e al sostrato culturale delle diverse epoche. L’itinerario di visita analizza, tramite le opere del MuNDA, i cambiamenti dell’iconografia attraverso gli stili, i secoli e le tecniche realizzative”.

Storie di martiri: “La figura del martire ha da sempre goduto di enorme visibilità. Il martirio viene compreso dalla tradizione religiosa, fin dalle sue origini, come la testimonianza pubblica della propria fede. Ciò che si propone è un percorso che esamina le storie, i simboli e le declinazioni delle raffigurazioni di martiri tra le opere del museo”.

Le tecniche artistiche al servizio della devozione: “Uno sguardo diverso alle collezioni del museo, un percorso che si focalizza non ‘sul cosa’ ma ‘sul come’. Verranno esaminate le tipologie di tecniche e di materiali utilizzati dagli artisti nel corso dei secoli per la realizzazione delle opere esposte al museo”.

Percorso celestiniano – il museo e le chiese della città: “Nell’anno dedicato al Giubileo della Speranza, nel mese dedicato alla Perdonanza Celestiniana, ‘primo Giubileo della storia’, il Munda propone un itinerario di visita che si sofferma sulla storia e le opere collegate alla Basilica di S. Maria di Collemaggio e alle chiese della città dell’Aquila”.

Storie di sante: “Il percorso propone un racconto non solo iconografico, ma anche umano e spirituale sul tema della santità al femminile, con lo scopo di conoscere le opere del Munda e indagare la necessità di ripetere ma anche rinnovare la narrazione per immagini delle grandi donne della nostra storia religiosa”.

Percorso francescano: “Scopriamo, attraverso le opere esposte nel museo, l’importanza della presenza dell’Ordine francescano in Abruzzo sia in veste di committenti di opere d’arte e cicli pittorici, sia come soggetti delle opere stesse nelle figure di San Francesco, San Bernardino, San Giovanni da Capestrano e tutti i più famosi santi francescani”.

Il culto dei morti (precristiano e cristiano): “L’itinerario di visita si focalizza sulle opere aventi una iconografia incentrata sulla rilevanza del culto dei morti, dall’antichità all’Ottocento, includendo il rilievo con corteo funebre proveniente da Amiternum, la Dormitio Virginis del Maestro del Trittico di Beffi e i Morticelli di Francesco Paolo Michetti”.

La Natività: “Visita guidata attraverso le opere del museo aventi come tema il soggetto più caro alla cristianità: la Natività. Dalla tradizione del presepio di terracotta, all’oro sfavillante del Trittico di Beffi fino ad arrivare alla Natività di Cavallini mirabile esempio di pittura ‘a passo ridotto’, un percorso che ci svela e illustra la scena della nascita di Cristo attraverso grandi capolavori conservati in terra d’Abruzzo”.

Il Museo Nazionale d’Abruzzo dell’Aquila è aperto dal martedì alla domenica con orario 8.30/19.30, ultima entrata ore 19.00. Biglietto intero 7 euro, ridotto 2 euro, gratuito al di sotto dei 18 anni.