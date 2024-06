MUSICA ALTA FINO A NOTTE FONDA: TAR DELL’AQUILA BACCHETTA COMUNE, “ORDINANZA ILLEGITTIMA”

L’AQUILA – Con sentenza il TAR dell’Aquila ha annullato l’ordinanza con cui il Sindaco Biondi aveva disposto per i giorni della Perdonanza 2023 la deroga ai limiti sonori ed agli orari di svolgimento degli spettacoli musicali, consentendoli fino alle tre di notte.

“Un provvedimento gravosissimo per gli abitanti del centro storico” ha commentato l’avvocato Fausto Corti “che, per due settimane, sono stati privati non solo del sonno, ma della possibilità di godere del loro spazio domestico, invaso fino a tarda notte da un intollerabile frastuono. La sentenza sancisce ora che la deroga era illegittima e che, con la sua assunzione, il Sindaco ha sottratto a una parte consistente dei suoi cittadini un diritto fondamentale ed inviolabile quale quello al riposo. La nostra Associazione valuterà nei prossimi giorni se e come agire per il risarcimento del danno che è stato provocato a chi abita in centro: nel frattempo ci auguriamo che la pronuncia del TAR costituisca un deterrente sufficiente a evitare che il Sindaco assuma ulteriori provvedimenti di deroga, a cominciare dalla oramai prossima Notte Bianca del 15 giugno”.