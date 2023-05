MUSICA: BAGLIONI APRE AL RITORNO NEGLI STADI DOPO LA PROMESSA FATTA ALL’AQUILA, LA CITTA’ LO ASPETTA

L’AQUILA – Claudio Baglioni apre al ritorno nei concerti negli stadi per il 2024, dopo la promessa fatta all’Aquila nell’agosto dello scorso anno in occasione della sua storica esibizione per la Perdonanza Celestiniana, quella a cui tantissimi di fans non hanno potuto assistere a causa della particolarità dell’evento per cui sono state messe in vendita poche migliaia di biglietti, polverizzati in pochi minuti.

La scorsa settimana, il grande cantautore romano ha infatti dichiarato che con il suo staff sta lavorando “per tornare negli stadi” nel 2024. La dichiarazione è arrivata nel corso della conferenza stampa di presentazione di “Tutti su! Buon compleanno Claudio”, il film-evento nelle sale – comprese quelle del cinema MoviePlex dell’Aquila – il 15, 16 e 17 maggio.

“Vogliamo fare uno spettacolo davanti al quale anche il più lontano degli spettatori sia vicino. Poi stiamo rivalutando una rappresentazione nello spazio degli stadi. Lo dico perché è uno studio che va fatto in modo approfondito. Anche se in realtà è l’ultimo posto dover fare un concerto – ha affermato Baglioni, che domani spegnerà 72 candeline – un luogo per un rito collettivo; è lo stadio stesso che chiama, più del nome in cartellone a volte e dopo il Covid ha rivitalizzato il mondo dei live. Ma lì nessuno ascolta e vede veramente bene. Ci sono tanti elementi di disturbo. Ci tornerò, ma dando un’esperienza di fruizione ottimale per tutti”.

“Siete in tanti, ma so che tanti altri sono rimasti fuori. Un buon motivo per tornare con un nuovo concerto in uno spazio più grande”, aveva detto l’artista sul palco di Collemaggio in risposta all’appello, raccolto e lanciato da AbruzzoWeb.it, dei tanti fans che non erano riusciti ad acquistare il biglietto per il concerto aquilano. Roberto Santilli