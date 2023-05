MUSICA, “CONCORSO NAZIONALE MARCO DALL’AQUILA”: PREMI E BORSE DI STUDIO PER GIOVANI TALENTI

L’AQUILA – Circa 800 partecipanti provenienti da diversi istituti della penisola che si sono misurati in esibizioni soliste o di gruppo, 19 i premi assoluti assegnati e tra questi 7 sono stati assegnatari di borse di studio dedicate al proseguimento dello studio dello strumento.

Con l’evento finale di ieri, mercoledì 17 maggio, presso la Sala Polifunzionale del Comune di Fossa (L’Aquila), si è conclusa la tre giorni musicale del “Concorso Nazionale Marco dall’Aquila”, giunto alla sedicesima edizione.

Tante le novità di quest’anno, si legge in una nota, come l’istituzione del premio inclusione, dedicato agli alunni con disabilità e l’introduzione di nuove sezioni.

Gli alunni vincitori provengono da Istituti comprensivi o Licei musicali di Chieti, Lamezia Terme, L’Aquila, Pescara, Rieti, Roma, Salerno e Viterbo.

La professoressa Antonella Conio, preside dell’Istituto Comprensivo Dante Alighieri, organizzatore del premio, alla fine della premiazione dichiara: “L’emozione vera è stata tornare finalmente in presenza con l’edizione 2023, per questo abbiamo deciso di coniugare la cultura musicale con la cultura del nostro territorio e infatti parallelamente al concorso abbiamo creato degli itinerari di rilevanza storica, artistica e architettonica per i partecipanti affinché potessero ammirare le nostre bellezze”.