“MUSICA E SOLIDARIETA'”, AVEZZANO SI PREPARA PER I DUE CONCERTI DI GIGI D’ALESSIO. DIRETTA SULLA RAI

AVEZZANO – Da Rai Radio Tutta Italiana arriva il video del cantante Gigi D’Alessio, il quale invita ai suoi due concerti abruzzesi programmati nella Cattedrale di Avezzano (L’Aquila) giovedì 14 e venerdì15 dicembre, con inizio ore 20,45 (apertura porte ore 19,45).

Il concerto dal titolo “Musica e Solidarietà”, organizzato per l’edizione numero 23 del Concerto di Natale, vede infatti la Rai come Media Partner.

Nelle due giornate – si legge in un comunicato – la Rai effettuerà diversi servizi per Isoradio, Radio Tutta Italiana, Rai Play Sound e Rai Italia, con il coordinamento di Gianmaurizio Foderaro, voce storica di RadioRai, che sarà anche il presentatore dei due concerti in Cattedrale.

Rai Play Sound e Rai Italia, con il programma Casa Italia, permetteranno agli italiani nel mondo di conoscere dettagli e finalità dell’evento avezzanese.

Sin dalle prime edizioni, l’evento è sostenuto dalla Regione Abruzzo e dal Comune di Avezzano.

Per ciascuna delle serate 850 posti a sedere per il pubblico.

Ancora in vendita meno di 300 biglietti, di cui 150 per la prima serata del 14 dicembre e 142 per la replica del 15 dicembre

Acquisto online su diyticket.it

Botteghini locali:

AVEZZANO: Libreria Ubik su C.so libertà, Libreria MrBook su via Allende, Tabaccheria Fasciani su via America, Katherine b. su via Corradini, bar Conca d’Oro su via Garibaldi

TAGLIACOZZO: Info Point in p.zza Duca degli Abruzzi

È anche possibile acquistare i biglietti in qualsiasi ricevitoria Mooney esibendo uno dei seguenti codici:

• codice XJZWQUIG per il 14 dicembre

• codice ENQQGNTZ per la replica del 15 dicembre

Per informazioni: 06.0406 – 329.9283147 – 392.0482900