MUSICA: I LITFIBA IN PIAZZA MARTIRI A TERAMO IL 28 AGOSTO CON L’ULTIMO GIRONE TOUR

TERAMO – Il già fitto calendario di concerti dell’Ultimo girone, il tour per festeggiare i 40 (+2) anni di storia e l’addio dei Litfiba, la rock band più longeva e apprezzata del panorama musicale italiano, si arricchisce di un nuovo appuntamento dal vivo domenica 28 agosto a Teramo in piazza Martiri della libertà.

Le date estive fa seguito a un tour nei club dove per un mese Piero Pelù e Ghigo Renzulli hanno portato la loro musica nei più importanti club d’Italia con doppi appuntamenti sold out in ogni città davanti a un pubblico entusiasta e carichissimo che ogni sera, per oltre due ore, è stato guidato da Litfiba in quello che è un vero e proprio viaggio nei 42 anni di storia del gruppo.

Il tour riprenderà il 19 giugno per una serie di appuntamenti live all’interno dei più importanti festival e rassegne estive da nord a sud della penisola che saranno le ultime occasioni per il pubblico dei Litfiba di salutare la band che ha fatto la storia del rock in Italia.

Pelù e Ronzulli (accompagnati da Luca “Luc Mitraglia” Martelli alla batteria, Fabrizio “Simoncia” Simoncioni alle tastiere e Dado “Black Dado” Neri al basso) hanno scelto di rendere visibili gli oltre quattro decenni di storia della band nella scenografia disegnata da Piero Pelù con quattro grandi “XXXX” che rappresentano in numeri romani i 40 anni dei Litfiba ma anche la grande forza del loro rock.

Era il 6 dicembre del 1980, quando i LITFIBA si esibivano per la prima volta in un locale di Firenze (la Rokkoteca Brighton di Settignano) dando il via davanti a 150 persone (che ancora ricordano i tuffi di Piero dal palco) ad una incredibile storia musicale costellata di successi come “El Diablo”, “Spirito”, “Fata morgana”, “Regina di cuori” , “Il mio corpo che cambia” oltre a tante altre (in tutto sono oltre 160 quelle pubblicate in questi anni) che hanno raccontato l’Italia e il mondo, guerre e pacifismo, impegno sociale e tutela dell’ambiente, sostegno alle vittime della Mafia e battaglie per i diritti umani oltre che storie d’amore e rapporti umani profondi.