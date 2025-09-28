MUSICA: IL “GRANDTOUR LA VITA È ADESSO” DI BAGLIONI ARRIVA A LANCIANO, UNA DATA ANCHE ALL’AQUILA?

L’AQUILA – Una promessa che forse verrà mantenuta: nel 2022, in occasione del concerto a Collemaggio per la Perdonanza Celestiniana, il cantautore romano Claudio Baglioni aveva annunciato che sarebbe tornato all’Aquila, vista la grande richiesta di biglietti.

Ora quella promessa potrebbe diventare realtà: Il “GrandTour La Vita è Adesso”, il nuovo progetto live con cui l’artista celebra i 40 anni dell’album “La vita è adesso”, farà sicuramente tappa in Abruzzo a Lanciano, in pr0vincia di Chieti, il 29 agosto 2026 (Parco delle Rose) e, secondo quanto comunicato dagli organizzatori, potrebbe toccare anche L’Aquila, in una data che sarà annunciata a breve.

Il tour, che da giugno a settembre 2026 prevede 40 concerti nei luoghi più suggestivi d’Italia, unirà la musica di Baglioni alla bellezza di scenari iconici e di straordinario valore storico, artistico e paesaggistico: da Piazza San Marco a Venezia al Teatro Greco di Siracusa, passando per Pompei, Caserta, Taormina e molte altre tappe.

Baglioni, affiancato da 20 musicisti e coristi, proporrà per la prima volta dal vivo l’intero album “La vita è adesso” insieme ai più grandi successi che hanno segnato oltre sessant’anni di carriera. Per l’Aquila, se confermata, sarà un appuntamento dal forte valore simbolico: non solo un ritorno atteso, ma anche l’adempimento della promessa fatta dall’artista davanti al pubblico abruzzese tre anni fa.

I biglietti saranno disponibili dalle ore 11 di lunedì 29 settembre in esclusiva per gli iscritti al Clab, dal 30 settembre per i clienti Telepass e dal 2 ottobre su TicketOne e nei punti vendita abituali.