MUSICA, MAGIA, INTRATTENIMENTO: DA DOMANI ALL’AQUILA SPETTACOLI PER I BAMBINI E FAMIGLIE

L’AQUILA – Tornano i Venerdì in centro, quattro appuntamenti nel mese di giugno organizzati dal Comune dell’Aquila e dedicati al divertimento delle famiglie e dei bambini nelle principali piazze e vie del centro storico aquilano.

Si inizia domani, venerdì 9 giugno alle 17,30 dalla Villa Comunale, dove i più piccoli potranno ridere delle magie di Zio Potter, l’esilarante spettacolo di magie, sparizioni e mistero dell’illusionista Aldo Nicolini nei panni del famosissimo maghetto di Hogwards.

Si proseguirà nel cortile di Palazzo Cappa Cappelli dove si esibiranno gli studenti del Conservatorio Casella dalle 18 alle 20 con i Concerti della Consulta, mentre fino alle 23 lungo Corso Vittorio Emanuele II ci saranno i giocolieri con clown, magia e intrattenimento, le mascotte dei cartoni animati più amati dai bambini, i trampolieri, il Lodobus con i “giochi di una volta” e la Crazy Stompin’ Club in versione marching che allieterà il pubblico con i suoi ritmi jazz.

Ma il pomeriggio sarà anche dedicato al benessere psico-fisico coniugato alla cultura con la Street Gym Experience, una camminata sportiva che radunerà gli appassionati del fitness alle 18 da San Silvestro e si snoderà in un percorso di circa un’ora fino alla Basilica di Santa Maria di Collemaggio. Per questo evento è necessaria la prenotazione al 3391532388. Il divertimento all’insegna della socialità continuerà in tre punti del centro storico che si animeranno di musica dalle 21 alle 23: a Piazza Regina Margherita si esibirà il trio Diego Colaiuda & D-Band, a Piazza del Sole Claudia Ferella e Gianni Cilia e ai Quattro Cantoni ci saranno i Jacobs e Tamberi Acoustic Duo.

Inoltre, nella Chiesa di San Giuseppe Artigiano alle 21, si terrà il concerto di musica sacra a cura della Schola Cantorum. Gli eventi sono tutti gratuiti.

