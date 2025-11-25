MUSICA: ORCHESTRA POPOLARE DEL SALTARELLO PRESENTA NUOVO ALBUM ALL’AUDITORIUM MORRICONE A ROMA

25 Novembre 2025 10:27

Regione - Cultura, Spettacoli

TERAMO – Domenica 7 dicembre 2025 l’Orchestra Popolare del Saltarello sarà in concerto alle ore 21.00 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (Teatro Studio Borgna) di Roma, dove presenterà i brani contenuti nel loro ultimo album “Abruzzo vol. 2”

Il concerto fa parte di “Natale all’Auditorium”, la rassegna di eventi natalizi curata dalla Fondazione Musica per Roma: un mese in cui l’Auditorium Parco della Musica si accende di luci, suoni e concerti, accogliendo grandi artisti italiani e internazionali in un calendario che intreccia linguaggi e generazioni, nel segno della bellezza e della condivisione.

“Abruzzo vol. 2” è un omaggio alla cultura popolare abruzzese, reinterpretata con sensibilità contemporanea e con l’intento di raccontare, attraverso la musica, la bellezza di una terra antica e generosa. L’album restituisce nuova vita al canto popolare, trasformandolo in una voce capace di parlare ancora oggi con forza, emozione e verità. Composto da nove brani, questo secondo capitolo raccoglie otto canti tradizionali abruzzesi rielaborati con passione.

Il progetto, curato e diretto artisticamente dal Maestro Danilo Di Paolonicola, reinterpreta la tradizione musicale abruzzese in chiave contemporanea, fondendo strumenti popolari e melodie arcaiche con sonorità moderne. Il risultato è una musica capace di emozionare e coinvolgere, mantenendo vivo il legame con le radici.





«”Abruzzo Volume 2″ è un progetto che racconta l’anima della sua terra attraverso i suoni della memoria, fondendo con naturalezza tradizione e innovazione. – racconta Danilo Di Paolonicola – Accanto alle versioni originali dei brani popolari, prendono vita nuove interpretazioni arricchite da arrangiamenti moderni, da un’attenta ricerca timbrica e da una ritmica contemporanea. Le voci straordinarie dei cantanti e la cura minuziosa dei dettagli rendono questo progetto un ponte tra passato e futuro, dove la musica popolare abruzzese torna a vibrare di energia, emozione e autenticità”.

Questa la tracklist dell’album: Sott’a la tua Finestra, Scura Maje, Ninnella, Sant’Antonio, Saltarella Teramana, Tutte le Funtanelle, Balla cu mme e Serenata per te

A chiudere il disco, un omaggio simbolico e potente: una versione inedita di “Bella ciao”, reinterpretata in diverse lingue — dall’arabo, in segno di solidarietà con la Palestina, all’ucraino, russo, arbëreshë, francese, spagnolo, wolof africano e italiano — componendo un mosaico vocale che attraversa culture e confini, ma mantiene intatto il suo messaggio universale di libertà e resistenza.

Il progetto Orchestra Popolare del Saltarello nasce nel 2014 da un’idea di Danilo Di Paolonicola, compositore e arrangiatore, considerato tra i migliori fisarmonicisti e organettisti del panorama internazionale.

L’obiettivo è quello di tradurre in musica quello che fu il percorso degli antichi tratturi, luogo in cui si è sviluppato il celebre “Salterello”, in un’operazione di ricerca e rivalutazione della musica popolare abruzzese.





Il repertorio dell’Orchestra spazia dai brani più rappresentativi della canzone popolare abruzzese alle Salterelle, Spallate e Ballarelle, rielaborati e interpretati da un ensemble di dodici musicisti, affiancati da un coinvolgente corpo di ballo.

L’organico comprende: voce, organetto, fisarmonica, chitarre, mandolino, zampogna, ciaramella, violino, flauti, tamburelli, basso elettrico, batteria e percussioni, in un intreccio sonoro che fonde la tradizione con contaminazioni provenienti dal jazz, funk, rap ed elettronica.

Tra i membri dell’ensemble figurano Danilo Di Paolonicola (fisarmonica e sintetizzatori), Antonella Gentile, Alessandra VenturaNicole MassanissoAnissa Gouizi, Vania Salvatore, Alpha Sall, Dorian Rotilio (voci), Armando Rotilio (voce e percussioni), Alex Paolini (batteria), Emanuele Di Teodoro (basso), Gionni Di Clemente (mandolino), Matteo Di Battista (chitarra e ukulele), Manuel D’Armi (zampogna) e Alessandro Tarquini (violino).

Fin dal debutto, l’Orchestra ha collezionato importanti collaborazioni artistiche, tra cui quelle con Goran Bregović & The Wedding and Funeral Band, Antonella Ruggiero, Teresa De Sio, Tiromancino, Povia e Orietta Berti.

Dal 2023, l’Orchestra Popolare del Saltarello è impegnata in un lungo tour nazionale al fianco di Max Gazzè con il progetto Musicae Loci, portando la musica popolare abruzzese sui principali palchi italiani

Commenti da Facebook

RIPRODUZIONE RISERVATA
Download in PDF©
  1. MUSICA: ORCHESTRA POPOLARE DEL SALTARELLO PRESENTA NUOVO ALBUM ALL’AUDITORIUM MORRICONE A ROMA
    TERAMO - Domenica 7 dicembre 2025 l'Orchestra Popolare del Saltarello sarà in concerto alle ore 21.00 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morrico...


Ti potrebbe interessare:

ARTICOLI PIÙ VISTI: