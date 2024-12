“MUSICA, PAROLE, PENSIERI, EMOZIONI”: BELLUCCI E FRATTAROLI A MANOPPELLO, RIFLESSIONI SULL’UOMO

MANOPPELLO – Dopo i successi delle performance a Sulmona e Bussi sul Tirino, il sodalizio artistico tra il giornalista Ennio Bellucci e il cantautore Beppe Frattaroli continua il suo viaggio, proponendo un nuovo, emozionante appuntamento che invita alla riflessione sulla condizione dell’uomo.

L’evento, intitolato “Musica, Parole, Pensieri, Emozioni” – si legge in un comunicato – si terrà a Manoppello, in provincia di Pescara, il prossimo 19 dicembre, presso la suggestiva ex Chiesa di San Lorenzo, recentemente restaurata e tornata a nuova vita, nel cuore del paese, in Piazza San Francesco.

L’iniziativa è promossa dalla Parrocchia San Nicola di Bari e gode del patrocinio del Comune di Pescara. Si tratta di un incontro pensato per emozionare e far riflettere, attraverso la forza evocativa della musica e delle parole, sulla realtà complessa e sfaccettata dell’essere umano, nel difficile contesto storico e sociale che stiamo vivendo.

IL COMUNICATO COMPLETO

Ennio Bellucci: una carriera al servizio della cultura Ennio Bellucci, giornalista, operatore culturale e autore di numerose pubblicazioni, è noto per il suo impegno nella valorizzazione delle tradizioni e della storia abruzzese. Già giornalista per la TGR Abruzzo della Rai, Bellucci ha ideato e organizzato il prestigioso Premio Nazionale Pratola. La sua passione per il territorio si esprime anche attraverso le sue rubriche televisive che raccontano le meraviglie, la spiritualità e la storia di eremi, chiese, abbazie e grotte rupestri della nostra regione.

Beppe Frattaroli: l’arte della musica e delle emozioni Beppe Frattaroli, artista eclettico, è un musicista affermato, compositore e arrangiatore. Il suo percorso musicale si caratterizza per la sua varietà e originalità, con importanti collaborazioni in ambito teatrale, cinematografico e musicale. Con la sua musica, Frattaroli ha sempre cercato di toccare le corde più intime dell’animo umano, offrendo emozioni autentiche e profonde.

Un incontro che tocca l’anima Il duo Bellucci-Frattaroli, grazie alla loro grande sensibilità e alle esperienze personali e professionali, proporrà al pubblico una serata in cui parole e note si intrecciano per toccare i temi universali dell’esistenza. Con testi originali e brani musicali suggestivi, l’evento si prefigge di stimolare una riflessione sulla condizione dell’uomo nel presente, segnato da incertezze e sfide, ma anche dalla possibilità di riscoprire emozioni e speranze.

Come nelle precedenti esibizioni, l’obiettivo di Bellucci e Frattaroli è quello di suscitare una risposta emotiva forte nel pubblico, invitandolo a meditare sulla propria vita e sulla società, a ritrovare la propria dimensione umana in un mondo sempre più frenetico e alienante.

L’appuntamento a Manoppello si preannuncia, dunque, come un’occasione imperdibile per vivere un’esperienza culturale e emotiva unica, che promette di lasciare il segno in chi avrà la fortuna di parteciparvi.