MUSICA: PER CASADILEGO DEBUTTO COME ATTRICE E USCITA DISCO “OCEANO COSE PERSE”

TERAMO – Un mese ricco di novità per Elisa Coclite, in arte Casadilego, cantante di Bellante, in provincia di Teramo, vincitrice di X Factor,

Da un lato infatti il debutto da attrice nel film “My Soul Summer”, diretto da Fabio Mollo, dall’altro l’uscita di “Oceano di cose perse” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy),

“Oceano di cose perse” racchiude i due brani “Oceano di cose perse” – scritto insieme a Mara Sattei e prodotto da Enrico Brun – e “Edinburgh attempt no. 2” – prodotto dalla stessa artista -, che l’artista interpreta in “My Soul Summer”, film che verrà presentato in anteprima domenica 16 ottobre al Festival del Cinema di Roma e che uscirà nelle sale per tre giorni il 24, 25 e 26 ottobre con Europictures. Nella pellicola, Casadilego è Anita, 17 anni e tutto ancora da scoprire. L’incontro con un famoso cantante (interpretato da Tommaso Ragno), in una estate diversa da tutte le altre, le farà conoscere il suo talento e la sua vera passione: la musica.

I due brani vanno a formare un 45 giri digitale, il lato A e lato B di un progetto che nasce da parole lievi che crescono come in un percorso, a livello di sonorità e significato: “Tutto di ‘Oceano di cose perse’ è giovane, – commenta Casadilego – a partire dal suono della voce, per racchiudere e descrivere la delicatezza di una lotta interiore e col mondo per sfuggire a quello che ci cambia ed essere noi stessi”.

“​​’Oceano di cose perse’ – aggiunge Mara Sattei – è un brano che ho scritto insieme a Casadilego pensando proprio a lei. Le sonorità spensierate, leggere ma comunque introspettive mi ricordano molto ciò che ero io alla sua età e scrivere per lei è stato come rivedermi indietro nel tempo. Questo è il bello della musica, riesce a raccontarsi anche tra storie e vite diverse facendoti entrare a pieno in un racconto. Dentro un oceano di cose perse a volte riusciamo a ritrovarci, e altre volte a lasciare andare ciò che non ci appartiene più. Questo è quello che è successo con questo brano e spero arrivi anche a tutti voi.”

La doppia release arriva dopo “Giardino” -, un brano tra rime incastonate in metriche scomposte e sonorità elettroniche e “Millepiani”, brano estivo e leggero che ha inaugurato il nuovo progetto artistico di Casadilego dopo X Factor e l’omonimo EP d’esordio.

CHI E’ CASADILEGO

Elisa Coclite, in arte Casadilego, nasce a Bellante (TE) nel 2003. Studia pianoforte classico e suona anche la chitarra. Sceglie come nome d’arte il titolo di una canzone del suo idolo Ed Sheeran. Vincitrice dell’ultima edizione di X Factor, nella squadra delle Under Donne di Hell Raton, sin dalle Audition convince tutti e 4 i giudici con una cover di Joni Mitchell.

Dopo aver conquistato pubblico e critica, esce il suo primo EP “Casadilego” (Sony Music Italy), che contiene i brani eseguiti durante i live di X Factor 2020, tra cui i due inediti “Vittoria” e “Lontanissimo”, che vantano la firma di Strage alla produzione. Nei mesi successivi, la sua strada nella scena musicale italiana continua a ritagliarsi notevoli successi: il rapper Nitro la sceglie come featuring nel brano “Mr & Mrs Smith”, uno degli inediti contenuti in “Garbage Evilution”, l’evoluzione del suo ultimo album “Garbage”, e il singolo “Vittoria” conquista la certificazione di disco d’oro (dati diffusi da Fimi/GfK Italia).

A marzo del 2021 l’abbiamo vista anche sull’ambito palco dell’Ariston durante la 71ª edizione del Festival di Sanremo, dove ha duettato con Francesco Renga, che fortemente l’ha voluta accanto a sé, esibendosi sulle note di “Una ragione in più”, brano di Ornella Vanoni.

A luglio 2021 torna con il brano “Millepiani”, che apre il nuovo percorso artistico di Casadilego, mentre a novembre esce “ora o mai più” con Cicco Sanchez. A inizio 2022 esce invece “GIARDINO”.