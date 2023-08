MUSK VS ZUCKERBERG AD ALBA FUCENS? “FUORI LUOGO, REGIONE PENSI A VALORIZZARE SITO ARCHEOLOGICO”

MASSA D’ ALBE – “La sfida tra Musk e Zuckerberg ad Alba Fucens invece che al Colosseo? È una trovata fuori luogo, la Regione pensi piuttosto a valorizzare il sito archeologico, da anni in abbandono”.

Lo affermano in una nota i consiglieri comunali di minoranza del Comune di Massa d’Albe (L’Aquila), Giovanni Ceglie, Gianni Mancini e Antonio Mastrangelo, con riferimento alla sfida, da disputare in una cornica storica romana, che si dovrebbe tenere tra i titolari di Tesla e Meta, proprietari dei colossi Social.

A lanciare la proposta, ieri, il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale d’Abruzzo, Massimo Verrecchia.

“L’area archeologica di Alba Fucens – aggiungono i tre – è in abbandono da anni e tutte le amministrazioni che si sono susseguite in Regione, compresi negli anni i sindaci di Massa d’Albe, non si sono mai curati di sostenerne un progetto di sistemazione e rilancio”.

“L’area, pur costituendo un patrimonio enorme sul piano archeologico e turistico, da anni è lasciata al suo destino tanto che i pochi visitatori restano sorpresi e amareggiati dall’incuria in cui versa e non possono farne certo pubblicità positiva”.

“Di fronte a questo degrado – proseguono i consiglieri – oggi esponenti della Regione, con una sortita ad effetto e di stampo preelettorale, propongono di utilizzare l’anfiteatro per la sfida tra i proprietari dei giganti social. La Regione dovrebbe invece dimostrare più sobrietà e concretezza e attivarsi subito per recuperare l’area con progetti e finanziamenti allestendo il museo di cui tanto si parla da anni”.

“Tutto il resto, anche questo colpo di teatro sull’Anfiteatro di Alba, è fumo agli occhi della gente che però non si farà ingannare e saprà fare le proprie valutazioni”, concludono.