“MY POWER IS SCIENCE”: IL 16 GENNAIO APRE ALL’AQUILA LA MOSTRA FOTOGRAFICA DEL GSSI

L’AQUILA– Professori e ricercatori, ma anche studenti e personale amministrativo del Gran Sasso Science Institute: sono i protagonisti del progetto fotografico realizzato dal fotoreporter Gerald Bruneau che il 16 gennaio aprirà al pubblico in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico. I trenta grandi ritratti saranno esposti, con ingresso libero (orario continuato 9-19), fino al 27 gennaio presso la Navata del Consiglio Regionale dell’Abruzzo all’Aquila.

I ricercatori del GSSI hanno accettato di raccontare cos’è per loro il “superpotere” della scienza. E di farsi immortalare come scherzosi supereroi, alle prese con gli strumenti che usano per comprendere e migliorare il mondo: libri, lavagne, computer, robot, rivelatori di particelle. Così è nato My Power is Science: il ritratto di una giovane comunità di scienziati che vuole “andare oltre”.

«Spesso chi viene al GSSI ci chiede di visitare l’istituto», spiega la Rettrice Paola Inverardi. «È vero, facciamo ricerca di base, abbiamo dei laboratori e ne avremo di più grandi e scenografici. Ma è quello che vogliamo mostrare? È quello che ci caratterizza? Ci siamo allora domandati: quale è il punto di forza del Gran Sasso Science Institute. Sono le persone, il capitale umano. Per raccontare questa forza, abbiamo pensato di presentare in modo originale coloro che lavorano al GSSI: a Gerald Bruneau è stato chiesto di ritrarre la nostra comunità – non tutti, ma solo una parte, su base volontaria – in modo da catturare, attraverso la loro immagine, la loro passione, i loro luoghi e strumenti di lavoro».

Ed ecco allora l’astrofisica nella cupola dell’Osservatorio del Gran Sasso, l’informatico che porta a spasso il cane-robot, il matematico che studia un “gemello virtuale” del cuore umano, la ricercatrice di scienze sociali, esperta di economia del turismo, che “spicca il volo” davanti alla Basilica di Collemaggio: la mostra è un racconto scherzoso ed ironico, che avvicina le persone al lavoro dei ricercatori, e rende onore al ruolo primario della scienza.

La mostra My Power is Science, che appunto sarà inaugurata al Consiglio Regionale a margine della cerimonia di apertura dell’anno accademico del GSSI, è stata ideata e curata dal Gran Sasso Science Institute, anche con il supporto dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso e dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, che nelle loro location hanno ospitato la produzione di alcune immagini.