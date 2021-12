“NA NIVICATA CO JI FIOCCHI”, COMMEDIA DELL’AQUILANO GIORGIO CAVALLI: LA PRIMA PUNTATA

L’AQUILA – Ci sono date difficili da dimenticare, indissolubilmente legate ad alcune delle vicende che hanno segnato in maniera indelebile la memoria popolare. Tra queste, il 18 febbraio 1956, quando un’ondata di freddo siberiano strinse nella sua morsa gelata gran parte dell’Europa, ricoprendo la città dell’Aquila sotto metri e metri di neve.

Giorgio Cavalli, il primo in città a partecipare a Sanremo, e tuttora uno degli uomini più rappresentativi dello spettacolo aquilano, è anche uno dei testimoni di quell’evento. Un evento da cui, per un episodio realmente accaduto in quei giorni, ha preso spunto per scrivere la sua commedia “Na nivicata co ji focchi”, col fine di “far conoscere o far rivivere quella forma dialettale aquilana ormai solo nei ricordi”.

PRIMA PUNTATA

‘NA NIVICATA CO’ JI FIOCCHI…

Atto primo

L’Aquila, febbraio 1956. L’azione si svolge all’interno dell’abitazione della famiglia composta da Raffaele, sua moglie Filomena, una sarta che ha riadattato parte della propria abitazione a laboratorio, e la figlia Rosetta, studiosa e dal bell’aspetto. Tra i protagonisti di questa prima puntata, c’è anche Bice, donna “un po’ snob, un po’ cult, un po’ eccentrica e anche un po’ popolana” –

Entra Raffaele – visibilmente stanco – con cappello, bavero alzato e un badile in mano. La moglie, Filomena, sta lavorando in uno ambiente adattato a sartoria e composto più o meno da tavolo con edie, divanetto, credenza, una specchiera verticale, macchina da cucire, manichino, attaccapanni girevole, braciere, arredi vari, e con un modesto lampadario posto al centro del soffitto. Di lato, una porta che conduce agli interni dell’abitazione.

RAFFAELE Po’ ’ice che unu se compromette… (sospira sconcertato)

FILOMENA La pala fore, Raffè…(…dal manichino)

Raffaele esegue, rientra e si siede, asciugandosi con un fazzoletto il sudore.

FILOMENA Co’ chi sti’ a bbaccajà?

RAFFAELE ’Nu jorn’o ’n aru ji stacco ’na recchia, parola d’onore…

FILOMENA Ma a chi la ta staccà?

RAFFAELE A quiju mattu ’e Luciano, Filomè… No’ ju scì sinditu ?

FILOMENA Oh mannaggia ddu’! …era Luciano… Che t’ha fattu?

RAFFAELE Gnende… E che me tenea fa’ ? M’ha solamende ’ittu che la nèe no’ se ta scaricà ’mmezzu le straj… Ha’ capitu?, no’ se po’ scaricà’ ’mmezzu le straj… (e ne rifà la voce lontana) Ecco, già no’ se passa – m’ha fattu – e mo ti cci mitti pure tu! …No’ po’ fa’ come te pare! …Che ci ’o’ rabbelà ? …Parléa solu issu, no’ mm’ ’olea sindì… Ma quanno ji so’ refattu che cc’era proatu a magnammela…ma che non cc’era rriscitu… Uddio!… Come se j’avesse sparatu… T’ha armatu ’nu casinu!..

E si alza continuando con le braccia a darne il senso.

RAFFAELE La matosca, se mm’ha sinditu…

FILOMENA Ma che t’aspittì’… che se mettésse a rrie! Quju stea Ddio la sa… e tu ti ju mitti pure a sfotte’!? Ma come t’è vinutu ’ncoccia?

Intanto – con dei libri in mano – proprio ora rientra la figlia Rosetta, che schizza dritta all’interno, senza che si interrompa la conversazione.

RAFFAELE Perché me penzéa ch’era issu, a refrecamme. Quesso me penzea… Che è la prima ’ote…? (e si gira portandosi le mani tra i capelli) Scusa, eh… ma se co’ la straj no’ se pò fa’, addo’ me lla tenea mette’ tutta quella nèe…, ’nzaccoccia!? …E pe’ ’aji ’na carmata, ci so’ pure proatu a fajelo ’ndènne’… ma che mi ci ha fatt’appizzà!? ’Nu mattu…

Non se ne capacita… Mentre Filomena ne è amareggiata.

FILOMENA Ma non era mejo abbozzà? Co’ Luciano semo crisciuti ’nzieme, Raffè… e è pure unu importande… Ci po’ sirvì sempre… Tu non pinzi mai aji fiji…

RAFFAELE E vabbò vabbò, ci pinzi tu… Ma ’na sfèlla a ’na recchia… Addò vo’ ji? Me ta pure recapità sottu no… Filomè, quiju…quandu rréntra: tirmusifò / vestaja / sciarpelle… E pure ju bacittu ’e Joletta: “Lucianì /ci ci ci / pi pi pi / ti ti ti…” (e a sberleffo…) Ma vaff…

FILOMENA Raffè… (lo richiama a moderazione)

RAFFAELE … e ji poròme, cu’ ’nu tittu che se regge pe’ scommessa, ci vajo a fà la scambagnata, secondu issu… Ha’ capitu? E so’ pure prepotende… (risentito) Te pozzen’abbruciatte, non se cagna mai, è sempre ju stessu ! Cu’ ju tressette no’ sarva nisciunu, ci sa jocà solu issu… Eeeh, m’addo’ scappa…

FILOMENA Sandrino sta all’Annona pure pe’ Luciano, Raffè… O ti nni sci scordatu?

RAFFAELE No no, ji no’ mme faccio trattà cuscì… Mi deve rispettà, se vo’ rispettu! Ji me rizzo a punt’ ’e jornu, pe’ mannà ’nnanzi la bbaracca…/ mica faccio j’allevamend’ ’eji sordi come issu !

FILOMENA Ma tu non te’ ’na fabbrica, e mancu sci ’ngegnere.

RAFFAELE Ji tenéa laorà… A casa se campéa de ’raccia… no’ ci stea tempu pi’ ji libbri. (pausa)… Issu immece, tenéa pure quiju pe’ fatte la corte…

FILOMENA Beh, veramende non era ju solu…ma a chi penzea, Raffé? O te ss’è perza la memoria?

Raffaele piuttosto agitato fa per ritirarsi, ma suonano alla porta e vi si reca: è l’ineffabile Donna Bice (un po’ snob, un po’ cult, un po’ eccentrica e anche un po’ popolana).

BICE Permesso? …brrrrrh…

RAFFAELE Oh, Bicé…prego, pre’… (giù di corda…)

BICE Che nevicata, Raffaele mio… Quanta neve!

RAFFAELE E chi l’ha vista…? (infatti…)

BICE Come? (si blocca sorpresa mentre si toglie il velo)

RAFFAELE Gnende gne’…èsso Filomena… (recandosi all’interno)

FILOMENA Bicé…

Bice muove verso Filomena, si sfila un guanto per scaldare la mano al braciere e volgendo la testa verso la porta interna dove è entrato Raffaele, si siede.

BICE Che è successu ?…

FILOMENA Ha baccajjatu co’ Luciano… Pe’ la neve che ha scaricata ’esso sottu…

BICE Ah, ho capito, ho capito… Mi dispiace. (riflette) Però, stranu ’ssu fattu… E’ sempre cuscì carucciu.

FILOMENA Bicé… (fa spallucce)

BICE Propiu ’sti giorni, m’ha risolta ’na pratica aju ministeru.Vecchia de anni, Filomè… Chi te lo dà tuttu questo?

FILOMENA E che, non lo saccio…?

BICE Eeeh…per me è davvero un grande appoggio. Me dispiace per Raffaele, ma ’ssu fattu non mi convince… Se vede che tenea qualche penzieru, secondo me… Tè pure ’n’azienda grossa, oh… Mica è facile…

FILOMENA Certu… Ma che ci piji co’ Raffele?

BICE Mbè, ci sarà pure remastu male, lo capisco… Ma statte tranquilla, che tuttu se risolve… So’ sciocchezze… Luciano non è persona che porta rancore… A proposito, hai visto quant’è distinto ju fiju? …St’a fà l’università, ch’è ’na meravija.

FILOMENA Lo so, lo so… E’ pure tandu rispittusu.

BICE Altro che… Un giovane davvero completo… Molto fine…

Filomena ne approfitta per cambiare argomento.

FILOMENA A propositu, Bicé… Pe’ la gonna, avea penzatu d’allungalla ancora de pochi cindimitri… Secondo me, è chiù elegande, e te sta pure mejo. Che nne dici ?

BICE E no, Filomè… Perché me vo’ ’nnasconne la cossa? Non pe’ vantamme, ma te le ricordi le mie gambe? …Erano o no, da Signorina Grandi Firme?

FILOMENA Se capisce che mme lle recordo, ma j’anni pure passeno, Bicé…

BICE Ma non per le mie gambe, se permetti. (e allunga e scopre una gamba) Mbè, non so’ sempre ’nu spettaculu?

FILOMENA Come te pare… Ji lo ’icea solu pe’ l’età che ci ritroémo… gnend’atru…

Intanto entra Rosetta, la figlia molto bella di Filomena – già fugacemente incontrata – che muove spedita verso la credenza per aprirla e scrutarne l’interno.

(segue)