“‘NA NIVICATA CO’ JI FIOCCHI”, COMMEDIA DELL’AQUILANO GIORGIO CAVALLI: LA SESTA PUNTATA

L’AQUILA – Di seguito la sesta puntata di “Na nivicata co ji focchi”, la commedia scritta dall’aquilano Giorgio Cavalli, il primo aquilano a partecipare a Sanremo e, tuttora, uno degli uomini più rappresentativi dello spettacolo aquilano.

Cavalli fu testimone diretto della famosa nevicata che, nel febbraio 1956, ricoprì il capoluogo sotto metri e metri di coltre bianca e, proprio per un episodio realmente accaduto in quei giorni, prese spunto, anni fa, per farne un lavoro teatrale.

La commedia rappresenta quindi un vero e proprio spaccato di storia e di vita del tempo che, nelle prossime settimane AbruzzoWeb continuerà a raccontare, per ancora quattro puntate.

Per una migliore e più consapevole lettura, precisa l’autore “i puntini di sospensione vanno considerati in massima parte come ‘pause’”.

SESTA PUNTATA

‘NA NIVICATA CO’ JI FIOCCHI…

SECONDO ATTO

Stesso ambiente, meglio se arricchito di ulteriore materiale. Raffaele è appena rientrato e, con cappotto e cappello inclinato sul retro, è seduto con i gomiti poggiati tra la spalliera di una sedia ed il tavolo. Filomena parla con la fantesca di Bice appena all’ingresso.

MARIA Accuscì m’ha ’ittu, Filomè… ji che ne saccio?

FILOMENA Certu, che non lo sa’, ma ji scì, però…Che st’a fà la ’ngrugnata pure co’ me? …Marì, la reconzegno solu se ve’ essa perzonalmende e basta!.. Ta vinì de perzona, Marì…scì capitu?…Di persona!

MARIA E mo, chi ji raccondo?

FILOMENA La virità… Chi ji ta raccontà?

MARIA Però… è mmejo che ji ’icio che angora la ta finì, Filomè…

FILOMENA La gonna è pronta, Marì… ma se non ve’ essa, ecco remane. …E la scìngio pure!

MARIA Mannaggia…come faccio… Però sci propiu cattìa, eh…! (e se ne va piagnucolando).

Filomena muove quindi verso Raffaele, cogitabondo, mentre arrotola la fettuccia del metro già appesa al collo.

FILOMENA Chi è, che j’ha chiamatu?

RAFFAELE Don Peppe… don Peppe j’ha chiamatu.

FILOMENA E perché?

RAFFAELE Pe’ diji che la ta finì, d’arrià sembre co’ mezz’ora ’e ritardu… (poi netto e indignato) Co’ mezz’ora ’e ritardu, Filomè!

FILOMENA E scì scì, so’ capitu… Mbè? Tu ce ll’ha’ propiu, co’ ’ssu quatranu.

RAFFAELE E’ issu che ce ll’ha co’ mme! …Ma tu lo sa’ se che j’ha respostu fijetu?

FILOMENA Ji sarrà chiestu scusa…che nne saccio ? (mentre torna alla macchina).

RAFFAELE Ah, scusa…? Ji quissu ju ’ccio! J’ha respostu che è vero, ma che però esce sempre mezz’ora prima pe’ ricuperà. Entra dopu, e se nn’ esce prima, signò / quesso j’ ha respostu … ’Nu capulaoru …!

FILOMENA Non ci creo, che j’ha respostu cuscì…

RAFFAELE Ah, no? …E allora, jamo su… chiama fijetu…

FILOMENA Chiamatiju tu!

E con sguardo biéco su Filomena si approccia a chiamarlo dalla porta interna.

RAFFAELE Sandrì!

Ma suonano alla porta e si reca ad aprire: trattasi di una cliente di riguardo dall’accento partenopeo.

MARCHESINA Buonasera…

RAFFAELE Bonasera marchisì…prego pre’…

FILOMENA Uh, donna Franca! E’ pronta, è pronta, marchesì…bonasera…

MARCHESINA Buonasera, buonasera…

Filomena lascia quindi la macchina da cucire e va dritta ad estrarre un pacchetto da sotto la credenza.

FILOMENA L’ho appena appena retoccata alla spalla, donna Fra’…Co’ un figurinu come voi, sarebbe statu ’nu peccatu… Mo ve starà a pennèllo.

MARCHESINA Grazie, grazie, ne sono certa. Tutto merito delle vostre mani… Preziose mani.

FILOMENA Gnende di che, marchesì…Cerco de condentà un po’ tutti… A voi, però, ci tengo molto… Se ve la volete provà…

MARCHESINA Non serve, non serve, ci mancherebbe… Non preoccupatevi. Ho anche un po’ di fretta… Aspetto da Napoli mio marito con mammà.

FILOMENA Ah, la signora marchesa… Sta bene, sì ?

MARCHESINA Sì, sì, molto bene, grazie…(mentre Filomena le consegna il pachetto)

FILOMENA Se me la volete salutà…

MARCHESINA Ma certamente, come no. Non vi nascondo, però, che sono un po’ in pensiero. A Peppino piace correre, purtroppo… E con tutta ’sta neve…

FILOMENA Stateve tranquilla, sa guidà così bene… E’ vero Raffè? (Ma Raffaele pensa ad altro… Tuttavia annuisce con il capo)

MARCHESINA Mah… Comunque, grazie della premura, e complimenti per le belle cose che fate. Arrivederci… Buonasera signor Bettini…

RAFFAELE Bonasera, bonasera…

MARCHESINA Arrivederci… e grazie ancora…

FILOMENA Ma pe’ carità, marchesì… bonasera… Sempre a vostra disposizzione. (mentre l’accompagna alla porta)

Raffaele torna a chiamare Sandrino, mentre Filomena torna al lavoro.

RAFFAELE Alessa’!

FILOMENA Raffè… Mannaggia, quantu scì cucciutu… E lasciu ’npace, ’ssu quatranu!

Ma entra Sandrino, rosicchiando una mela.

SANDRINO Che è…?

RAFFAELE E’ vero che t’ha chiamatu ju capufficiu?

SANDRINO Mbè, sci… m’ha chiamatu.

RAFFAELE Ma che t’ha ’ittu… su… ’ill’a mammeta…

… mentre si libera del cappotto e del cappello che poggerà sul divano.

SANDRINO Eh…che m’ha ’ittu? …M’ha ’ittu che vabbona… Che però se ta rispettà j’orariu…(con disinvolta indifferenza, mentre rosicchia…)

FILOMENA Ha’ vistu?

RAFFAELE Ma che tenga veté, che tenga veté…(accorato) E piantala ’e ciancicà, porca la matosca! (tuona a Sandrino cui afferra la mela e la butta)

FILOMENA Raffè! …Ma non te basta?

RAFFAELE Nooo…no’ mm’abbasta!…(infuriato) Don Peppe è mezzu surdu pe’ le scoppettate a Caporetto… e ’ssu romice ji fa ’ndènne’ che però se mette a paru perché se nn’ esce prima. Entra dopu, e stacca prima, Filomè! …Lo sa’ se che significa, quesso?

FILOMENA No, non lo so! (indispettita)

RAFFAELE Ah, no’ lo sa’…!? Significa che se nn’abbusa e si cci spassa. Quesso fa fijetu…(poi risoluto a Sandrino) Se’ quatrà, ésso se tenema mette’ d’accordu: o cagni riggistru, o va a finì male… Che vo’ fà… vo’ ji pe’ jammiri? (indignato) Ju laoru è laoru – porca la matosca – non è ’nu jocu! Lo capisci, o no?

SANDRINO E chi l’ha mai penzatu, ch’è ’nu jocu? Pe’ ’nu par’ ’e ritardi, tuttu ’ssu casinu… Ji ’ngrufo, papà…’ill’a Ernesto… Certe ’ote faccio pure ju laoru sé… ’Ill’a Ernesto, ’ill’a Ernesto…

RAFFAELE Sinti si’… ’nu par’ ’e ridardi… Oh, se angora no’ llo sa’, ji pure laoro – e tante ’ote pure come ’na bbestia la matosca – ma ju cliente ju rispetto, e ju rengrazzio pure! De quesso stem’a parlà… no’ di quij’aru garofenu d’Ernesto… O no’ llo vo’ capì? (…a ’sto punto Sandrino, dal volto turbato, muove in silenzio verso la porta interna e esce di scena) Va’ va’, ch’è mejo… va’ va’… Tandu a chi parli…?

Ma la posizione di Filomena non cambia.

FILOMENA Che manère, Raffè… Propiu nisciuna comprenziò… E che è?

RAFFAELE E pi’ mmi…- che faccio la barba a un signor galantome…che fijemu refrèca… – chi la tè tutta ’ssa combrenziò…su, chi la tè ? …So’ cchiù ’e trent’anni che servo don Peppe, Filomè… ma se pe’ casu me tenesse… (suonano alla porta…) …recapità…

…e, con Raffaele già su di giri, Filomena vi si reca: è Teresa, la servetta di Luciano venuta dal contado, che cerca invano di parlare correttamente

(segue)